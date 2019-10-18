Топ-модель по-українськи 3 сезон 8 випуск: випробування на пуантах, укус павука

18 жовтня відбувся 8 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчата мали показати грацію та жіночність разом із фізичною витримкою і силою волі. Це вдалось далеко не всім. Хто ж не потрапить до фінальної 10.

Це вже другий тиждень у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" в модельному будинку. Під час одного із ранків дівчата знайшли послання від експертів Це була шкатулка, в якій танцювала балерина. Та дівчата, чомусь, навіть не запідозрили, що на них чекає балет.

Приїхавши на завдання на них чекала прима-балерина Національного театру опери та балету України Христина Шишпор.

Дівчата стали на пуанти

"Ось уже багато років балет надихає на створення нових колекцій десятки дизайнерів. Наприклад, Карл Лагерфельд робив костюми для вистави Фігаро, а Вів'єн Вествуд створила вбрання для рекламної кампанії Британського національного балету. Тому ми вирішили влаштувати фотосесію у стилі "Лебединого озера", де дівчата в парах зображують чорного і білого лебедів – Одетту і Одиллію з відомого балету Чайковського", – розповіла Алла Костромічова.

Найкращою була Наталя

Тож моделям влаштували майстер-клас з балету. Попереду фотосесія, де вони мають показати витонченість, гнучкість тіла та грацію в руках.

Дуже складним завдання у цьому випуску Топ-модель по-українськи було для Ярини, яка навіть на підборах ходить невпевнено. Що вже говорити про пуанти. Провалила завдання і Ліза. Спочатку їй не вистачило напарниці для зйомки. Схоже, це дуже засмутило дівчину, тож вона не показала якісної роботи.

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Друге завдання цього тижня в Топ-подель по-українськи — це теж фотосесія. Зйомка відбувається на воді. Дівчата мали вдавати космічних туристок. Та на вулиці вже було досить холодно, тож моделей у воду не занурювали — вони мали зніматись всередині зорба. Це круглий шар із повітрям всередині.

Виявляється, ця фотосесія вимагає не лише відповідних емоцій, але й хорошої фізичної підготовки. Хорошу роботу показали лише кілька дівчат, а імунітет дівчата віддали Каті Чичелі.

В той же час Ярина потрапила в халепу. З першого випуску дівчина набрала кілька зайвих кілограмів, тож вона буквально не влізла у штани. Під час зйомки штани з неї спадали, потім ще й почали рватись — жалюгідна картина.

До речі, цього тижня експерти додали нововведення — після кожного завдання дівчата мали самі обирати учасницю, яка їх найбільше надихнула. Ця дівчина отримає імунітет. Найкращою у цьому випробуванні стала Наталя. Її похвалила Соня за якісну роботу, а дівчата визнали, що вона була надихаюча. Перший імунітет забирає Наталя.

Останнє завдання у цьому випуску Топ-модель по-українськи теж полоскоче нерви учасницям. Це було дефіле, в якому дівчат мала надихати природа. Тож моделям мали допомогти партнери з дикої природи. У когось був павук, у когось рибки, а хтось виходив на подіум зі змією. Були крики і сльози, та багатьом вдалось це побороти.

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Як завжди найефектнішою у дефіле була Клео. Дівчата справедливо віддали імунітет саме їй.

Настав день відбору. У Ярини були три провальні випробовування, тож зовсім не дивно, що експерти відправили її у кімнату смутку.

Ще одна учасниця, яка з тріском провалила усі три завдання — була Ліза. Тож саме вона склала компанію Ярині у кімнаті смутку. Хто ж з них отримає другий шанс — покаже фінальне випробування.

Фінальне випробовування було теж фотосесією. Вони будуть тілами малювати картину, при цьому потрібно передати емоції. Це потрібно для вдалих фото.

Ліза одразу зрозуміла, що завдання не лише у малюванні картини, але перш за все це фотосесія. Тож вона не забувала красиво позувати. В той же час Ярина влаштувала ефектний перформанс. Вона так захопилась малюванням, що забула про позування.

Очевидно, що більше хороших кадрів вийшло у Лізи. Саме вона залишається у проекті. А Ярина їде додому.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.