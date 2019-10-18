Топ-модель по-українськи 3 сезон 8 випуск: випробування на пуантах, укус павука

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Топ-модель по-українськи 3 сезон 8 випуск дивитися онлайн – 18.10.2019
Топ-модель по-українськи 3 сезон 8 випуск / Instagram/Топ-модель по-українськи

18 жовтня відбувся 8 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчата мали показати грацію та жіночність разом із фізичною витримкою і силою волі. Це вдалось далеко не всім. Хто ж не потрапить до фінальної 10.

Це вже другий тиждень у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" в модельному будинку. Під час одного із ранків дівчата знайшли послання від експертів Це була шкатулка, в якій танцювала балерина. Та дівчата, чомусь, навіть не запідозрили, що на них чекає балет.

Приїхавши на завдання на них чекала прима-балерина Національного театру опери та балету України Христина Шишпор.

Топ-модель по-українськи 3 сезон 9 випуск

Дівчата стали на пуанти

"Ось уже багато років балет надихає на створення нових колекцій десятки дизайнерів. Наприклад, Карл Лагерфельд робив костюми для вистави Фігаро, а Вів'єн Вествуд створила вбрання для рекламної кампанії Британського національного балету. Тому ми вирішили влаштувати фотосесію у стилі "Лебединого озера", де дівчата в парах зображують чорного і білого лебедів – Одетту і Одиллію з відомого балету Чайковського", – розповіла Алла Костромічова.

Топ-модель по-українськи 3 сезон 8 випуск

Найкращою була Наталя

Тож моделям влаштували майстер-клас з балету. Попереду фотосесія, де вони мають показати витонченість, гнучкість тіла та грацію в руках.

Дуже складним завдання у цьому випуску Топ-модель по-українськи було для Ярини, яка навіть на підборах ходить невпевнено. Що вже говорити про пуанти. Провалила завдання і Ліза. Спочатку їй не вистачило напарниці для зйомки. Схоже, це дуже засмутило дівчину, тож вона не показала якісної роботи.

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Друге завдання цього тижня в Топ-подель по-українськи — це теж фотосесія. Зйомка відбувається на воді. Дівчата мали вдавати космічних туристок. Та на вулиці вже було досить холодно, тож моделей у воду не занурювали — вони мали зніматись всередині зорба. Це круглий шар із повітрям всередині.

Виявляється, ця фотосесія вимагає не лише відповідних емоцій, але й хорошої фізичної підготовки. Хорошу роботу показали лише кілька дівчат, а імунітет дівчата віддали Каті Чичелі.

В той же час Ярина потрапила в халепу. З першого випуску дівчина набрала кілька зайвих кілограмів, тож вона буквально не влізла у штани. Під час зйомки штани з неї спадали, потім ще й почали рватись — жалюгідна картина.

До речі, цього тижня експерти додали нововведення — після кожного завдання дівчата мали самі обирати учасницю, яка їх найбільше надихнула. Ця дівчина отримає імунітет. Найкращою у цьому випробуванні стала Наталя. Її похвалила Соня за якісну роботу, а дівчата визнали, що вона була надихаюча. Перший імунітет забирає Наталя.

Останнє завдання у цьому випуску Топ-модель по-українськи теж полоскоче нерви учасницям. Це було дефіле, в якому дівчат мала надихати природа. Тож моделям мали допомогти партнери з дикої природи. У когось був павук, у когось рибки, а хтось виходив на подіум зі змією. Були крики і сльози, та багатьом вдалось це побороти.

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Як завжди найефектнішою у дефіле була Клео. Дівчата справедливо віддали імунітет саме їй.

Настав день відбору. У Ярини були три провальні випробовування, тож зовсім не дивно, що експерти відправили її у кімнату смутку.

Ще одна учасниця, яка з тріском провалила усі три завдання — була Ліза. Тож саме вона склала компанію Ярині у кімнаті смутку. Хто ж з них отримає другий шанс — покаже фінальне випробування.

Фінальне випробовування було теж фотосесією. Вони будуть тілами малювати картину, при цьому потрібно передати емоції. Це потрібно для вдалих фото.

Ліза одразу зрозуміла, що завдання не лише у малюванні картини, але перш за все це фотосесія. Тож вона не забувала красиво позувати. В той же час Ярина влаштувала ефектний перформанс. Вона так захопилась малюванням, що забула про позування.

Очевидно, що більше хороших кадрів вийшло у Лізи. Саме вона залишається у проекті. А Ярина їде додому.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle
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