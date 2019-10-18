Топ-модель по-українськи 3 сезон 8 випуск: хто покинув проєкт

18 жовтня відбувся 8 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 11 дівчат. І цього тижня їх стало ще менше – проєкт покинула каратистка Ярина.

Цей тиждень 3 сезону "Топ-модель по-українськи" у Ярини був дуже поганий.

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Перше завдавання було про жіночність — це повна протилежність Ярини. Нова буде важка, неграфійна, навіть незграбна. В результаті — жодного вдалого кадру.

Друге завдання у Топ-модель по-українськи дівчина провалила, навіть не вийшовши на фотосесію. Дівчина не влізла у штани, тож прийшовши до експертів вона прийшла в комічному вигляді. Звісно, і тут вдалих кадрів не вийшло.

Будь-яке дефіле апріорі провальне для Ярини, адже вона дуже кепсько ходить на каблуках. Це завдання винятком не стало. Останнє випробування вона теж провалила. Як результат — вона у кімнаті печалі.

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Ще одна учасниця Топ-модель по-українськи, яка з тріском провалила усі три завдання, — була Ліза. Тож саме вона склала компанію Ярині у кімнаті смутку. Лізі теж немає чим похвалитись. У першому завданні вода була дуже розгублена, не могла стати на пуанти: ані вдало пози, ані хорошої емоції.

Друге завдання вона провалила, адже їй забракло фізичної витримки. Емоціями та позами вона теж не вразила. Та найгіршою вона була на дефіле, адже вийшла на подіум без партнера. Вона спробувала виправдатись, що боїться комах (саме з тарганами вона мала дефілювати). Але експертів це не розчулило.

Фінальне випробовування цього тижня у Топ-модель по-українськи – це було теж фотосесія. Вони будуть тілами малювати картину, при цьому потрібно передати емоції. Це потрібно для вдалих фото.

Ліза одразу зрозуміла, що завдання не лише у малюванні картини, але перш за все фотосесія. Тож вона не забувала красиво позувати. В той же час Ярина влаштувала ефектний перформанс. Вона так захопилась малюванням, що забула про позування.

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Очевидно, що більше хороших кадрів вийшло у Лізи. Саме вона залишається у проекті. А Ярина їде додому.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.