Топ-модель по-українськи 3 сезон 9 випуск: хто покинув проєкт

25 жовтня відбувся 9 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 10 дівчат. І цього тижня їх стало ще менше – проєкт покинула Гоша.

Цей тиждень 3 сезону "Топ-модель по-українськи" став абсолютно провальним для Гоші. Перше завдання, де потрібно було показати емоцію ляльки, експерти не побачили цю емоцію ні на ляльці, ні на Гоші.

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Друге завдання у Топ-модель по-українськи у Гоші теж не вдалось. Вона була млява і експерти не відзначили хорошої роботи як моделі. Те саме у фінальному дефіле — замість того, щоб показати одяг, дівчина чомусь заховалась за партнера.

Ще одна дівчина, що розчарувала експертів — стала Аміна. В неї теж не виходило ані вдалих фото, ані хорошого дефіле. Тож несподіванкою це не стало.

До речі, дівчата дуже близько дружать на проекті, тож боротись одна проти одної їм буде складно.

Останнє випробування теж було з партнером. Кожна із дівчат мала обрати собі напарницю із решти моделей.

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Дівчата мали фотографуватись на зеленому фоні, а їхні напарниці повиннім були підказувати їм, яка ж сцена буде в них на фоні. Аміна обрала у напарниці Мальвіну. Вона не надто добре пояснювала Аміні, щоб ж кадрі, тож дівчині доводилось дуже багато викладатись самій. Однак, працювала Аміна дуже круто.

Натомість Гоша вибрала у напарниці балакучу Дарину. Вона не лише розказувала про сцену, але й допомагала Гоші сформувати правильну позу. Але це їй не дуже допомогло. Гоша справилась гірше за Аміну, тому саме Гоша покидає проєкт.

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Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.