Топ-модель Жизель Бюндхен відсвяткувала 10 років спільного життя з Томом Бреді: рідкісні кадри

Бразильська супермодель, більш відома як "ангел" Victoria's Secret, поділилася рідкісними світлинами зі своїм чоловіком Томом Бреді з нагоди 10 річниці після весілля. Жизель Бюндхен зворушливо привітала свого коханого у соціальній мережі Instagram.

Екс-"ангел" Victoria's Secret поділилася знаменною датою у її сімейному житті зі своєю багатомільйонною аудиторією. 38-річна Жизель Бюндхен опублікувала на своїй сторінці в Instagram рідкісні світлини з чоловіком, а також зворушливо написала про нього і їхні стосунки.

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На одній зі світлин Жизель постала у весільній сукні, а Том Бреді в класичному смокінгу. Світлина, якою супермодель поділилася зі світом, зроблена біля вівтаря під час урочистого святкування їхнього весілля.

Не можу повірити, що минуло вже десять років з того часу, як ми вирішили прожити це життя разом. Десять неймовірних років! Для мене немає нічого ціннішого, ніж ти і наша сім'я. Хочу постаріти разом з тобою, йдучи рука об руку, люблячи і підтримуючи один одного ще багато-багато років,

– написала під знімком Жизель.