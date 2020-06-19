Артистка, яка працює під псевдонімом NK, ретельно слідкує за своїм харчуванням та займається спортом. Настя Каменських вирішила поділитися щоденними ранковими вправами, вразивши шанувальників стрункістю та ідеальною фігурою.

Співачка не приховує, що її шлях до омріяних форм був складним і виснажливим. Проте вона з радістю ділиться особистим досвідом в інстаграмі та радить підписникам ефективні ранкові вправи, які допоможуть позбутися зайвих сантиметрів та тримати тіло в тонусі.

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Так, кожен день Настя Каменських розпочинає з 15-хвилинного тренування, яке зменшує апетит на весь день і стимулює мозок прокидатися. Під час одного з таких щоденних занять спортом вона постала перед камерою.

Образ Насті Каменських

Зірка позувала в образі total black. На ній короткий сітчастий топ, одягнений на світлий спортивний бюстгальтер, та лосини з високою талією, які підкреслювали її надзвичайно стрункі ноги. Look акцентував і на тендітній талії. Волосся зірка зібрала у високий пучок, а на терасі будинку розклала скакалку, резинку для тренування та килимок для фітнесу.

Ранкове тренування від Насті Каменських

Планка на ліктях – три кола по 30 секунд

Віджимання з широким розведенням рук – два підходи по 10-15 разів

Присідання біля стіни – два підходи до 5 разів

Фоловери не лише засипали зірку компліментами щодо зовнішнього вигляду в коментарях, а й зізналися, що Настя Каменських – справжній мотиватор для занять спортом та роботи над собою.