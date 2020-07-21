Популярна співачка Настя Каменських вкотре доводить, що є однією із найпривабливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона вкотре поширила запальний ролик, на якому продемонструвала струнку та спортивну фігуру.

Настя Каменських, яка також відома під псевдонімом NK, полюбляє знімати різноманітні ролики для своїх підписників. Понад 5-мільйонна аудиторія користувачів соціальної мережі інстаграм чекає нових публікацій на її акаунті. Артистка вирішила показати фанатам відео на запальну авторську пісню.

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Під час кожного виступу чи у кліпах співачка хизується гнучкістю і спокусливими формами. Вона чудово володіє своїм тілом та знає, як показати себе з вигідного боку.

На ролику, що поширила NK, вона зображена разом із танцівницями в хореографічному залі. Дівчата виконують звабливі рухи під іспаномовну композицію Каменських Elefante. Кліп на цей хіт набрав уже понад 87 мільйонів переглядів. Він звучить у багатьох країнах світу. Зокрема, вже встиг заполонити слухачів Латинської Америки.

Образ Насті Каменських

Настя постала перед камерою в обтислих лосинах чорного кольору та короткому чорному топі. Таке вбрання гарно підкреслило її апетитні форми. Вона доповнила образ кофтою, яку зав'язала на талії. Поєднала look із взуттям на високих підборах. Відео було зняте на репетиції. Каменських вклала волосся у звичні кучері та залишила розпущеним. На обличчі вона зробила легкий природний макіяж.

NK – Elefante: дивіться відео онлайн