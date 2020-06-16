Модель та співачка продовжує захоплювати мережу відвертими зйомками. У новій фотосесії Даша Астаф'єва позувала перед камерою в образі нюдового кольору та великому капелюсі, спокусливо оголивши тіло в топі та трусиках.

Результати рекламної зйомки Даша Астаф'єва показала в інстаграм-профілі. Зірка щоразу вражає спокусливими образами, які підкреслюють її жіночність та розкішні форми. Фотосесія відбулася в студії, а локацією стали дерев'яні ящики, на яких сиділа модель.

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Астаф'єва показала look нюдового кольору. На ній топ на тонких бретелях, який еротично облягав пишні груди, та трусики з високою талією. Тендітні оголені плечі вона прикрила в'язаним болеро, яке акцентувало на чималому бюсті.

Стильним аксесуаром став великий капелюх молочного кольору, який контрастував з відтінком вбрання. Даша Астаф'єва не забула й про численні браслети та масивні сережки. Хвилясте волосся зірка залишила розпущеним, а насиченим макіяжем виділила очі.