Всесвітньо відома модель долучилася до числа знаменитостей, які взяли участь в благодійному онлайн-аукціоні й виставили речі зі свого гардеробу на продаж. Ірина Шейк обрала стильну спідницю леопардового принту та яскраву червону сумочку, якою прикрила оголені груди.

Британське видання Vogue запустило онлайн-аукціон, у якому лотами стали речі з гардеробу світових зірок. Виручені кошти від продажу одягу організатори передадуть благодійним організаціям Британії та Америки, які борються з наслідками пандемії коронавірусу та за права темношкірих людей. Так, знаменитості публікують фото, на яких постають в речах, які готові віддати на благодійність. Ірина Шейк приєдналася до інціативи й показала світлину на особистій сторінці в інстаграмі.

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Модель позувала топлес, сидячи на підлозі розкішної ванни. На ній була лише довга спідниця з леопардовим принтом та пікантним розрізом до бедр. Поза Ірини Шейк ідеально підкреслювала стрункі ніжки та тандітну талію у спокусливому вбранні. Оголені груди вона прикрила червоною сумкою на золотому ланцюжку. Всі речі, які зірка пожертвує на благодійність, належать до колекцій британського преміального бренду Burberry.

Окрім спідниці й сумки на ній сережки-кільця. Волосся Ірина Шейк вирішила зібрати в пучок, а макіяж зробити з акцентом на червоних губах.