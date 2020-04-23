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Топлес або у звабливому вбранні: провокативні фото Джіджі Хадід, які розбурхали мережу

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Джіджі Хадід: найпровокативніші фото моделі / Instagram / @gigihadid

У середу, 23 квітня, одна з найвідоміших американських моделей Джіджі Хадід святкує 25-річчя. Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, якими пікантними фото манекенниця розбурхала мережу.

Всього у 25 років Джіджі Хадід може похизуватись приголомшливим успіхом. Вона – одна з найбільш високооплачуваних моделей світу. Красуня підкорює подіуми на світових шоу та є однією з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret.

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Свою модельну кар'єру Джіджі починала з дитинства. Коли дівчинці було всього 2 роки, її мама Йоланда Хадід взяла участь у кастингу компанії Guess. Маленьке дівча з аристократичними рисами обличчя підкорило всіх модельних агентів, відтак Джіджі вперше знялась у професійній фотосесії. 

Та, мабуть, питання про вибір професії у неї ніколи не виникало. Джіджі Хадід з сестрою Беллою часто супроводжували маму на зйомках. Дівчатка спостерігали, як Йоланда фотографувалась для модних глянців і мріяли колись теє опинитись на її місці. 

Однак красуням вдалось перевершити успіх матері. Контракти з Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Prada, Michael Kors, Versace, Tommy Hilfiger та іншими легендарними брендами – це далеко не все, чого досягнула Джіджі Хадід. Вона щомісяця прикрашає знамениті глянці, наважуючись на провокативні експерименти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Не менш пікантним є і блог зіркової іменинниці, де вона залюбки ділиться з прихильниками новими знімками. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найспекотніші фото Джіджі Хадід, які вже підкорили весь світ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Зіркові дні народження Мода Джіджі Хадід
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