Топлес або у звабливому вбранні: провокативні фото Джіджі Хадід, які розбурхали мережу

У середу, 23 квітня, одна з найвідоміших американських моделей Джіджі Хадід святкує 25-річчя. Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, якими пікантними фото манекенниця розбурхала мережу.

Всього у 25 років Джіджі Хадід може похизуватись приголомшливим успіхом. Вона – одна з найбільш високооплачуваних моделей світу. Красуня підкорює подіуми на світових шоу та є однією з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret.

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Свою модельну кар'єру Джіджі починала з дитинства. Коли дівчинці було всього 2 роки, її мама Йоланда Хадід взяла участь у кастингу компанії Guess. Маленьке дівча з аристократичними рисами обличчя підкорило всіх модельних агентів, відтак Джіджі вперше знялась у професійній фотосесії.

Та, мабуть, питання про вибір професії у неї ніколи не виникало. Джіджі Хадід з сестрою Беллою часто супроводжували маму на зйомках. Дівчатка спостерігали, як Йоланда фотографувалась для модних глянців і мріяли колись теє опинитись на її місці.

Однак красуням вдалось перевершити успіх матері. Контракти з Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Prada, Michael Kors, Versace, Tommy Hilfiger та іншими легендарними брендами – це далеко не все, чого досягнула Джіджі Хадід. Вона щомісяця прикрашає знамениті глянці, наважуючись на провокативні експерименти.

Не менш пікантним є і блог зіркової іменинниці, де вона залюбки ділиться з прихильниками новими знімками. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найспекотніші фото Джіджі Хадід, які вже підкорили весь світ.