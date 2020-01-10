Топлес або в білизні: сестри Хадід, Гейлі Болдвін та інші моделі знялись для календаря (18+)

Знаменитий журнал V Magazine, за традицією, підготував сюрприз для своїх прихильників. В перші дні 2020 року представники глянцю показали еротичний календар, який прикрасили топові моделі світу, зокрема, Белла і Джіджі Хадід та Гейлі Болдвін.

Відповідні знімки з'явились на інстаграм-сторінці журналу та одразу ж розбурхали мережу. На еротичних фото можна побачити оголених моделей, які красуються перед камерою, обираючи досить зухвалі пози. Так, Джіджі Хадід обернулась спиною, будуючи в одному кепі та джинсах. А от її сестра Белла постане в сексуальному календарі взагалі без одягу. Інтимні частини тіла модель прикрила курткою, яку тримала в руках. Не менш спекотно виглядала і дружина Джастіна Бібера – Гейлі Болдвін. Манекенниця у трусах із завищеною талією оголила спину, піднявши футболку. На звабливу зйомку погодились і Карлі Клосс з Лілі Олдрідж, які також показали красу свого стрункого тіла.

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Відомо, що календар буде своєрідним додатком до нового номеру V Magazine. Його обкладинку прикрасить 24-річна Джіджі Хадід, яка з'явиться і на першій сторінці додатку. Вартість самого календаря у США становитиме 20 доларів, а у продаж поступить тільки тисяча його примірників.



Сексуальний календар / V Magazine

Автором чорно-білих світлин була фешн-фотограф Зої Гроссман, відома завдяки співпраці з популярними красунями Іриною Шейк, Ніколь Кідман, Гвінет Пелтроу. Вона показала, як тривала сексуальна зйомка для V Magazine, чим вразила мережу.

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