Топлес і без макіяжу: Кейт Мосс прикрасила обкладинку відомого глянцю

Британська модель Кейт Мосс у 45 років залюбки погоджується на сексапільні зйомки. У мережі з'явились її чергові фото, на яких манекенниця позувала топлес.

Журнал Vogue запропонував звабливій Кейт Мосс стати зіркою нового випуску. На таку пропозицію модель без вагань погодилась та взяла участь у сексуальній фотосесії.

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Автори зйомки, фотографи Inez And Vinoodh, створили три обкладинки для британського глянцю. Найпікантнішим було фото Кейт Мосс, на якому вона прикрила оголені груди руками. При цьому модель приміряла світлу бандану з прикрасами та сережки. Зірка не мала макіяжу, що аж ніяк не повпливало на її привабливість.

Кейт Мосс оголилася. Як завжди приваблива, зірка трьох спеціальних обкладинок травневого випуску British Vogue,

– написали представники глянцю.

На інших фото Кейт Мосс приміряла більш стримані образи. Перед прихильниками вона постала у капелюсі та білосніжній блузці, в якій пікантно виднілись оголені груди. Окрім цього, знаменита британка вбрала об'ємну шубу та штанний костюм. На цих знімках Кейт Мосс мала легкий макіяж і різні зачіски. Виглядала 45-річна модель неперевершено.