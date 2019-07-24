Топлес і в бікіні: Хайді Клум готується до розкішного весілля в Італії

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Хайді Клум і Том Каулітц готуються до весілля
Хайді Клум і Том Каулітц готуються до весілля / Instagram / @heidiklum

Знаменита топ-модель Хайді Клум таки планує влаштувати весілля з 29-річним музикантом Томом Каулітцом. Пара посилено готується до церемонії, яка пройде в сонячній та колоритній Італії.

За даними The Daily Mail, весілля пройде у серпні 2019 року. 46-річна Хайді Клум планує влаштувати святкову вечірку на яхті одного зі своїх друзів. Церемонія ж відбудеться неподалік від мальовничого острова Капрі. 

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Та поки до урочистої церемонії залишилось зовсім мало часу запальна модель намагається все встигнути. Але перше, про що дбає Хайді Клум – це краса свого стрункого тіла. Зірка поділилась знімками, на яких топлес та в бікіні засмагала біля басейну. 

Засмагаю і складаю список весільних клопотів,
– написала Хайді Клум до пікантних селфі. 

На кадрах знаменита манекенниця засвітила пружні сідниці та струнку талію. Хайді вмостилась на живіт, прикривши свої оголені груди рушником. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Окрім цього, зірка поділилась знімком, де також позує топлес, змочивши ноги у воді. Хайді Клум позувала спиною до камери, тому, ймовірно, зірковий наречений Том Каулітц був автором спекотного кадру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Що відомо про стосунки Клум та Каулітца?Ще в березні 2018 року у ЗМІ заговорили про роман Хайді Клум та Тома Каулітца. Тоді пара вперше засвітилась разом у ресторані Delilah, що в Нью-Йорку. І хоч закохані вдавали, що між ними тільки дружні стосунки, гітарист Tokio Hotel  провів красуню до авто та ніжно попрощався з нею, що свідчило про романтику між зірками. 

Вже у грудні 2018 року Хайді опублікувала перше спільне фото з Томом, підтвердивши роман та заручини. Згодом у ЗМІ не переставали говорити, що Клум вагітна від свого обранця, але зірка демонструвала струнку фігуру у сукнях та купальниках, чим спростувала всі здогадки.

За словами інсайдерів, знаменитості таємно одружились ще 22 лютого 2019 року. Тепер же Хайді і Том готуються до пишної церемонії. Місце для проведення урочистостей вони обрали не спроста. "У минулому році вони відмінно провели відпустку на Капрі. Тоді Хайді зрозуміла, що вони з Томом споріднені душі", – розповів інсайдер. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Хайді Клум Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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