Топлес і в бікіні: Хайді Клум готується до розкішного весілля в Італії

Знаменита топ-модель Хайді Клум таки планує влаштувати весілля з 29-річним музикантом Томом Каулітцом. Пара посилено готується до церемонії, яка пройде в сонячній та колоритній Італії.

За даними The Daily Mail, весілля пройде у серпні 2019 року. 46-річна Хайді Клум планує влаштувати святкову вечірку на яхті одного зі своїх друзів. Церемонія ж відбудеться неподалік від мальовничого острова Капрі.

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Та поки до урочистої церемонії залишилось зовсім мало часу запальна модель намагається все встигнути. Але перше, про що дбає Хайді Клум – це краса свого стрункого тіла. Зірка поділилась знімками, на яких топлес та в бікіні засмагала біля басейну.

Засмагаю і складаю список весільних клопотів,

– написала Хайді Клум до пікантних селфі.

На кадрах знаменита манекенниця засвітила пружні сідниці та струнку талію. Хайді вмостилась на живіт, прикривши свої оголені груди рушником.

Окрім цього, зірка поділилась знімком, де також позує топлес, змочивши ноги у воді. Хайді Клум позувала спиною до камери, тому, ймовірно, зірковий наречений Том Каулітц був автором спекотного кадру.

Що відомо про стосунки Клум та Каулітца?Ще в березні 2018 року у ЗМІ заговорили про роман Хайді Клум та Тома Каулітца. Тоді пара вперше засвітилась разом у ресторані Delilah, що в Нью-Йорку. І хоч закохані вдавали, що між ними тільки дружні стосунки, гітарист Tokio Hotel провів красуню до авто та ніжно попрощався з нею, що свідчило про романтику між зірками.



Вже у грудні 2018 року Хайді опублікувала перше спільне фото з Томом, підтвердивши роман та заручини. Згодом у ЗМІ не переставали говорити, що Клум вагітна від свого обранця, але зірка демонструвала струнку фігуру у сукнях та купальниках, чим спростувала всі здогадки.



За словами інсайдерів, знаменитості таємно одружились ще 22 лютого 2019 року. Тепер же Хайді і Том готуються до пишної церемонії. Місце для проведення урочистостей вони обрали не спроста. "У минулому році вони відмінно провели відпустку на Капрі. Тоді Хайді зрозуміла, що вони з Томом споріднені душі", – розповів інсайдер.