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Топлес і в латексних рукавицях: співачка Каміла Кабелло поділилась еротичним знімком

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Каміла Кабелло: сексуальні фото
Каміла Кабелло: сексуальні фото / Instagram / @camila_cabello

Знаменита американська співачка Каміла Кабелло, здається, не сумує на карантині. Артистка опублікувала у мережі нове пікантне фото, на якому постала топлес.

Провокативну світлину Каміла Кабелло розмістила на офіційній сторінці в інстаграм. Артистка постала перед камерою без будь-якого вбрання, що виглядало спокусливо у кадрі. Оголені груди запальна брюнетка прикрила руками, які одягнула у латексні чорні рукавиці. 

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Яскравим акцентом еротичного образу також став обруч з великим червоним серцем. Аксесуар прикрасив розхристане хвилясте волосся Каміли Кабелло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

Це чи не єдине еротичне фото Каміли Кабелло. Раніше артистка полюбляла розбурхувати мережу сексуальними сукнями чи латексними корсетами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика LifeStyle Новини LifeStyle
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