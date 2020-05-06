Топлес і в латексних рукавицях: співачка Каміла Кабелло поділилась еротичним знімком

Знаменита американська співачка Каміла Кабелло, здається, не сумує на карантині. Артистка опублікувала у мережі нове пікантне фото, на якому постала топлес.

Провокативну світлину Каміла Кабелло розмістила на офіційній сторінці в інстаграм. Артистка постала перед камерою без будь-якого вбрання, що виглядало спокусливо у кадрі. Оголені груди запальна брюнетка прикрила руками, які одягнула у латексні чорні рукавиці.

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Яскравим акцентом еротичного образу також став обруч з великим червоним серцем. Аксесуар прикрасив розхристане хвилясте волосся Каміли Кабелло.

Це чи не єдине еротичне фото Каміли Кабелло. Раніше артистка полюбляла розбурхувати мережу сексуальними сукнями чи латексними корсетами.