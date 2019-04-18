Топлес і в лосинах: Маша Єфросиніна приголомшила мережу пікантним фото

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Маша Єфросиніна топлес
Маша Єфросиніна топлес / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна є активним блогером. У мережі зірка часто ділиться корисними порадами та кадрами з особистого життя. Однак днями вона зуміла розбурхати Instagram рідкісним пікантним фото.

Завжди стильна та елегантна – саме такою прихильники звикли бачити Машу Єфросиніну. Проте на сторінці телеведучої з'явилось досить гаряче фото.

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На світлині зірка постала топлес і в лосинах бузкового кольору. Прихильники побачили оголену спину Маші Єфросиніної, а груди телеведуча грайливо прикрила руками. Позувала вона із трьома стрункими подругами, які теж оголились перед камерою. 

Таке гаряче фото Маші Єфросиніної є частинкою рекламної кампанії її нового дизайнерського проекту. Днями телеведуча розповіла що розробила власну колекцію одягу в стилі easy living, яка допоможе жінкам почуватись значно впевненіше. Створити Mashsh Єфросиніній вдалось за допомогою співпраці з Оксаною Нечипоренко та Машою Бех. Вбрання, за словами ведучої, можна одягнути як на тренування, так і на будь-яку прогулянку.

Те, чим я пишаюся в нашому бренді – це відсутність стандартів. Мені дуже добре знайоме, як не любити своє тіло. Кожна з наших речей змусить вас подивитися на свої особливості по-новому! Наша мета, щоб ви закохалися в кожен свій вигин і кожен сантиметр! 
– розповіла Маша Єфросиніна. 

Окрім цього, у мережі зірка показала більш скромні рекламні кадри. На світлинах Маша Єфросиніна з моделями приміряла ефектний одяг із дебютної колекції Mashsh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений InLightStudio (@in.light.studio)

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: LifeStyle 24
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