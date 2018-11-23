Топлес і в панчохах: Ріанна знялась у сексуальній фотосесії
Поп-співачка Ріанна продовжує дивувати своїх прихильників. Зірка знялась у сексуальній рекламі, показавши звабливе тіло в трусах та панчохах.
Чорна п'ятниця заполонила весь світ. Відтак знаменитості, які поєднують творчість з бізнесом, на кілька днів забули про виступи і розпочали активно рекламувати свої вироби.
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Винятком не стала й співачка Ріанна, яка у мережі оголосила про чималий розпродаж спідньої білизни Savage x Fenty. Зірка постала перед прихильниками топлес та у червоних трусах. Свій сексапільний образ вона доповнила чорними панчохами. Рукавиці та взуття на підборах завершили гарячий образ Ріанни.
Сексуальна Ріанна / Instagram @badgalriri
Звабливий образ Ріанни / Instagram @savagexfenty
Варто зазначити, що співачка є ще власницею косметичного бренду, відтак у сексапільній фотосесії зірка постала з ідеальним макіяжем. Ріанна підвела губи червоною помадою, що додало до її образу пікантності.