Топлес і в панчохах: Ріанна знялась у сексуальній фотосесії

Поп-співачка Ріанна продовжує дивувати своїх прихильників. Зірка знялась у сексуальній рекламі, показавши звабливе тіло в трусах та панчохах.

Чорна п'ятниця заполонила весь світ. Відтак знаменитості, які поєднують творчість з бізнесом, на кілька днів забули про виступи і розпочали активно рекламувати свої вироби.

Читайте також: Хакери показали оголену Ріанну : гарячі фото (18+)

Винятком не стала й співачка Ріанна, яка у мережі оголосила про чималий розпродаж спідньої білизни Savage x Fenty. Зірка постала перед прихильниками топлес та у червоних трусах. Свій сексапільний образ вона доповнила чорними панчохами. Рукавиці та взуття на підборах завершили гарячий образ Ріанни.



Сексуальна Ріанна / Instagram @badgalriri



Звабливий образ Ріанни / Instagram @ savagexfenty

Варто зазначити, що співачка є ще власницею косметичного бренду, відтак у сексапільній фотосесії зірка постала з ідеальним макіяжем. Ріанна підвела губи червоною помадою, що додало до її образу пікантності.