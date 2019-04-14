Топлес і в приталених джинсах: Емілі Ратажковскі показала сексуальні кадри

Популярна американська модель і акторка Емілі Ратажковскі полюбляє хизуватись своїми стрункими формами та пишним бюстом. Зірка вкотре розбурхала мережу, показавши оголене тіло.

Емілі Ратажковскі – одна з небагатьох моделей, які вміють додати сексуальності будь-якому образу. Навіть під час нью-йоркської прогулянки з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом зірка виглядала дуже звабливо. Не менш пікантними є і зйомки манекенниці для глянців та брендів.

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Так, днями Емілі Ратажковскі взяла участь у фотосесії для відомого бренду Levis. Популярна модель приміряла світлі джинси із високою талією, які є в новій колекції одягу. До них дизайнери підібрали стильний шовковий топ з леопардовим принтом.

Однак до такого стильного образу Емілі Ратажковскі вирішила додати перчинки. Зірка зняла із себе топ, залишившись позувати з оголеними грудьми. Модель грайливо прикрила бюст руками та вигнула спину, що виглядало дуже сексуально. Окрім цього, запальна Емілі Ратажковскі покрутила пружними сідницями перед камерою, підтанцьовуючи без музики. Такі гарячі кадри не увійшли до реклами Levis, однак зайняли місце у портфоліо манекенниці в мережі.

Ймовірно, автором провокативної зйомки був чоловік Емілі – Себастьян Бір-Маклард. В одному з інтерв'ю модель зізналась, що її коханий поділяє пристрасть до гарячих фотосесій та часто створює для неї гарячі кадри.