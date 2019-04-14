Топлес і в приталених джинсах: Емілі Ратажковскі показала сексуальні кадри

337 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @ emrata

Популярна американська модель і акторка Емілі Ратажковскі полюбляє хизуватись своїми стрункими формами та пишним бюстом. Зірка вкотре розбурхала мережу, показавши оголене тіло.

Емілі Ратажковскі – одна з небагатьох моделей, які вміють додати сексуальності будь-якому образу. Навіть під час нью-йоркської прогулянки з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом зірка виглядала дуже звабливо. Не менш пікантними є і зйомки манекенниці для глянців та брендів.

Читайте також: Емілі Ратажковскі засвітила груди в шовковій сукні з екстремальним декольте: фото

Так, днями Емілі Ратажковскі взяла участь у фотосесії для відомого бренду Levis. Популярна модель приміряла світлі джинси із високою талією, які є в новій колекції одягу. До них дизайнери підібрали стильний шовковий топ з леопардовим принтом. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Levi's (@levis)

Однак до такого стильного образу Емілі Ратажковскі вирішила додати перчинки. Зірка зняла із себе топ, залишившись позувати з оголеними грудьми. Модель грайливо прикрила бюст руками та вигнула спину, що виглядало дуже сексуально. Окрім цього, запальна Емілі Ратажковскі покрутила пружними сідницями перед камерою, підтанцьовуючи без музики. Такі гарячі кадри не увійшли до реклами Levis, однак зайняли місце у портфоліо манекенниці в мережі. 

Ймовірно, автором провокативної зйомки був чоловік Емілі – Себастьян Бір-Маклард. В одному з інтерв'ю модель зізналась, що її коханий поділяє пристрасть до гарячих фотосесій та часто створює для неї гарячі кадри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FashionTV (@fashiontv)

 

blog_ava
НАБУ: Суркісам загрожує від 7-ми до 12-ти років позбавлення волі
14 квітня
4028
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шоколадний фондан – рецепт та поради з приготування із відео
14 квітня 20:12 Шоколадний фондан – рецепт та поради з приготування із відео
Богданна Рибак 1135
Чи виживеш ти в "Грі престолів": цікавий тест для справжніх фанів
14 квітня 16:01 Чи виживеш ти в "Грі престолів": цікавий тест для справжніх фанів
1795
"Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга
14 квітня 10:00 "Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга
Юлія Ліпенцева 1001
8 сезон серіалу "Гра престолів" – біографія всіх акторів
14 квітня 09:32 8 сезон серіалу "Гра престолів" – біографія всіх акторів
Олена Кандяк 1029
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
13 квітня 10:00 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 10704
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук