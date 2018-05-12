Топлес та зі змією: Ельза Госк показала перші кадри із сексапільної зйомки

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Ельза Госк оголилась перед камерою
Ельза Госк оголилась перед камерою / Instagram / @hoskelsa

Зваблива Ельза Госк вкотре приголомшила мережу. 30-річна манекенниця опублікувала кадри із сексапільної фотосесії, в якій знялась разом зі справжньою змією.

Шведська модель Ельза Госк – одна із найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret. Знаменитість не тільки представляє білизняний бренд, але й бере участь у стильних фотосесіях. Не відмовляється ефектна манекенниця і від сексапільних зйомок. 

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У своєму блозі модель показала чергові звабливі кадри, які встигли розбурхати мережу. Перед камерою Ельза Госк позувала тільки в трусах, які були ледь помітними на її стрункому тілі. Оголені груди сексапільна білявка прикрила справжньою змією, яка звисала з її плечей. Модель зробила об'ємну укладку та завершила пікантний образ макіяжем з акцентом на очі. 

Сьогодні я працювала з 60-футовою змією. Звичайні будні, – написала Ельза Госк, додавши перші кадри зі зйомки. 

Наразі невідомо, в якому глянці "ангел" Victoria's Secret постане у сексуальному образі. Сама Ельза Госк теж не розкриває деталей провокативної зйомки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Варто зазначити, що Ельза Госк не вперше показує своє розкішне тіло топлес. У блозі моделі є чимало звабливих кадрів, на яких вона хизується сексапільними формами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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