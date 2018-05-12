Топлес та зі змією: Ельза Госк показала перші кадри із сексапільної зйомки

Зваблива Ельза Госк вкотре приголомшила мережу. 30-річна манекенниця опублікувала кадри із сексапільної фотосесії, в якій знялась разом зі справжньою змією.

Шведська модель Ельза Госк – одна із найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret. Знаменитість не тільки представляє білизняний бренд, але й бере участь у стильних фотосесіях. Не відмовляється ефектна манекенниця і від сексапільних зйомок.

Читайте також: "Ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл не посоромилася показати відверте фото з акне на обличчі

У своєму блозі модель показала чергові звабливі кадри, які встигли розбурхати мережу. Перед камерою Ельза Госк позувала тільки в трусах, які були ледь помітними на її стрункому тілі. Оголені груди сексапільна білявка прикрила справжньою змією, яка звисала з її плечей. Модель зробила об'ємну укладку та завершила пікантний образ макіяжем з акцентом на очі.

Сьогодні я працювала з 60-футовою змією. Звичайні будні, – написала Ельза Госк, додавши перші кадри зі зйомки.

Наразі невідомо, в якому глянці "ангел" Victoria's Secret постане у сексуальному образі. Сама Ельза Госк теж не розкриває деталей провокативної зйомки.

Варто зазначити, що Ельза Госк не вперше показує своє розкішне тіло топлес. У блозі моделі є чимало звабливих кадрів, на яких вона хизується сексапільними формами.