"Тор-4": хто зіграє лиходія у новому фільмі Marvel

Кіностудія Marvel готує нову супергеройську кінострічку. У листопаді 2021 року світ побачить четверту частину фільму "Тор". Та поки новинка кіно ще не вийшла у прокат, акторка Тесса Томпсон розкрила кілька цікавих деталей для глядачів.

Як повідомляє The Wrap, голлівудська зірка підтвердила чутки, що у фільмі "Тор: Кохання і грім" (Thor: Love and Thunder) зіграє знаменитий майстер перевтілень Крістіан Бейл. Саме він постане перед глядачами в образі лиходія.

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"Крістіан Бейл зіграє нашого лиходія, що буде просто фантастично! Я прочитала вже сценарій. Не можу розказувати його деталі, але залишалась під враженнями від нього під час спілкування з Наталі… У фільмі будуть не тільки знайомі обличчя, до нашої команди приєднались і нові люди", – розповіла Тесса Томпсон.

У фільмі "Тор: Кохання і грім" акторка зіграє Валкірія – асгардійську воїнесу, яка раніше була в елітних військах Одіна. Однак у новій кінострічці героїня Тесси Томпсон стане королевою Нового Асгарда.

Вона буде королевою. Якщо вона не зможе знайти пару, просто буде королем і королевою одночасно,

– відкрила таємницю своєї героїні акторка.



Тесса Томпсон в образі Валкірії / Marvel Studios

Вперше про новий фільм "Тор: Кохання і грім" заговорили влітку 2019 року. Тоді режисер і сценарист Тайка Вайтіні підписав контракт з Marvel на створення супергеройської кінострічки. Згодом на фестивалі Comic-Con було офіційно оголошено, що четверта частина "Тора" вийде у прокат в листопаді 2021 року. Тоді ж розсекретили перших акторів, які точно з'являться у фільмі.

Актори і ролі фільму "Тор: Кохання і грім":

Кріс Гемсворт – Тор, один з месників та колишній король Асгарду

Тесса Томпсон – Валькірія, воїн та королева Асгарду

Наталі Портман – Джейн Фостер, науковець, колишня дівчина Тора

Тайка Вайтіті – воїн раси Кронана

Крістіан Бейл – лиходій

Сюжет нової кінострічки заснований на коміксах Джейсона Аарона "Могутній Тор". У новому фільмі Marvel автори проєкту представлять жіночу версію Тора, яку виконає Наталі Портман. Вже у жовтні 2019 року Тайка Вайтіні зізнався, що сценарій "Тора: Кохання і грім" вже написаний, однак він змінюватиметься у процесі зйомок. Режисер не був впевнений, чи буде екранізована частина, де Джейн Фостер хворіє на рак, але додав, що це "важливий момент у серії коміксів". Тому відповідь на це питання глядачі побачать вже під час перегляду новинки.