"Тор" Кріс Хемсворт переїжджає в гігантський особняк на узбережжі: фото розкішного маєтку

35-річний австралійський актор, найбільше відомий за роллю Тора у фільмах кіновсесвіту Marvel, разом з дружиною – іспанською акторкою Ельзою Патакі переїжджають у новий дім.

Будинок на узбережжі Байрон-Бей у сонячній Австралії подружжя будувало понад 3 роки. Місцеві ЗМІ пишуть, що пара планує переїхати в новий особняк вже наступного місяця. Поки триває будівництво вони винаймають житло неподалік. Папараці показали, як виглядає маєток з висоти пташиного польоту, пише The Sun.

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На знімках видно, що величезний будинок буквально потопає в зелені прибережних тропічних лісів місцевого національного парку Broken Head Nature Reserve.

Біля дому добудовують 50-метровий басейн і простору терасу під відкритим небом. Сам особняк вміщує 6 спалень, тренажерний зал, домашній кінотеатр, ігрові кімнати для дітей, яких у зіркового подружжя уже троє.

Кріс Хемсворт добудовує величезний особняк в Австралії: дивіться фото

Напередодні Хемсворт поділився на своїй сторінці в Instagram серією знімків. На фото він показав, як австралійський художник Отіс Хоуп Кері розмалював одну зі стін будинку. На ній він зобразив мурал, що символізує урочисті танці народу Гумбайнггірр, представником якого є митець.

Відомо, що подружжя Хемсворт-Патакі придбало цей особняк ще у 2014 році за 7 мільйонів доларів, а ремонт розпочали лише через два роки після цього.

Сусіди знаменитостей називають їхній будинок "торговим центром" чи "фортецею Хемсворт".