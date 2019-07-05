"Тор" Кріс Хемсворт переїжджає в гігантський особняк на узбережжі: фото розкішного маєтку

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Актор Кріс Хемсворт добудовує особняк в Австралії
Актор Кріс Хемсворт добудовує особняк в Австралії / Getty images

35-річний австралійський актор, найбільше відомий за роллю Тора у фільмах кіновсесвіту Marvel, разом з дружиною – іспанською акторкою Ельзою Патакі переїжджають у новий дім.

Будинок на узбережжі Байрон-Бей у сонячній Австралії подружжя будувало понад 3 роки. Місцеві ЗМІ пишуть, що пара планує переїхати в новий особняк вже наступного місяця. Поки триває будівництво вони винаймають житло неподалік. Папараці показали, як виглядає маєток з висоти пташиного польоту, пише The Sun.

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На знімках видно, що величезний будинок буквально потопає в зелені прибережних тропічних лісів місцевого національного парку Broken Head Nature Reserve.

Біля дому добудовують 50-метровий басейн і простору терасу під відкритим небом. Сам особняк вміщує 6 спалень, тренажерний зал, домашній кінотеатр, ігрові кімнати для дітей, яких у зіркового подружжя уже троє.

Кріс Хемсворт добудовує величезний особняк в Австралії: дивіться фото

Напередодні Хемсворт поділився на своїй сторінці в Instagram серією знімків. На фото він показав, як австралійський художник Отіс Хоуп Кері розмалював одну зі стін будинку. На ній він зобразив мурал, що символізує урочисті танці народу Гумбайнггірр, представником якого є митець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Had a big empty wall that needed some love and was beyond thankful to have one of my favourite artists @otishopecarey help out!Darrundang Gaagal (Thanking The Ocean). Artist Otis Hope Carey, painted this mural which focuses on representational imagery of the ceremonial dancing of the Gumbaynggirr people, weaved together with traditional forms in thanks to their totemic spiritual emblem ‘GAAGAL’ (Ocean). Long shifting black lines ripple across the wall demonstrating the power and energy emanating from dancing feet stomping into the ground. Blue circular line work is painted over the top throughout the composition in reference to the Ocean in an act of thanks for its healing powers and all that is received from it. In this piece, Otis utilises traditional symbols and imagery in grandiose scale in a display of contemporary practice and thought

Допис, поширений Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Відомо, що подружжя Хемсворт-Патакі придбало цей особняк ще у 2014 році за 7 мільйонів доларів, а ремонт розпочали лише через два роки після цього.

Сусіди знаменитостей називають їхній будинок "торговим центром" чи "фортецею Хемсворт".

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркова нерухомість Новини нерухомості Новини нерухомості світу Австралія
Джерело: 24 канал
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