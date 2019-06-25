Торт "Наполеон": рецепт приготування популярного десерту

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Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону / pirogi

Торт "Наполеон" готується з листкового тіста та заварного крему. Таке поєднання зробило цей десерт одним із найпопулярніших! Як спекти ідеальний торт "Наполеон" – читайте далі в матеріалі.

Складність рецепту торту "Наполеон" криється у його тісті – листкове тісто дійсно досить складно приготувати вдома, адже воно вимагає багато часу та зусиль.

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Якщо вам не хочеться робити тісто самостійно – ви можете придбати вже готове заморожене листкове тісто. Розморозіть його при кімнатні температурі та готуйте з нього. В рецепті є приготування тіста, якщо ви придбали готове – просто пропустіть цю частину.

Рецепт приготування торту "Наполеон"

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Рецепт приготування торту "Наполеон"

Інгредієнти для тіста:
- мука – 700 г;
- яйце кімнатної температури;
- маргарин – 250 г (можете взяти по 100 г маргарину та вершкового масла за бажанням);
- дрібка солі.

Інгредієнти для крему:
- жирне молоко – 1 л;
- яйця – 6 шт;
- цукор – 450 г;
- вершкове масло – 250 г;
- мука – 4 ст. л;
- ванілін – 1 пакетик.

Як зробити коржі для торту "Наполеон":

1. У велику миску просійте борошно та додайте шматочки порізаного маргарину. Та добре подрібніть за допомогою вилки, що борошно добре розмішалось з маргарином. Це можна робити також на столі – ножом подрібнюєте маргарин на борошні, але у мисці ви зможете суттєво зменшити територію прибирання.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Як спекти коржі для торту "Наполеон"

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2. У склянці збийте яйце з дрібною солі, додайте 250 мл води. Вилийте цю суміш у борошно та вимішайте тісто. Воно не повинно бути крутим, але й до рук теж липнути не повинне.

3. Загорнути тісто в плівку і поставте в холодильник хвилин на 30.

Як приготувати крем для торту "Наполеон":

1. Вилийте молоко в каструлю та поставте на середній вогонь, щоб воно нагрілось. Яйця збийте разом з цукром та ваніліном. В яєчну суміш додайте борошно і добре розмішайте.

2. До яєць з борошном додайте склянку теплого молока і добре розмішайте. Після чого цю суміш додайте в каструлю з рештою молока.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Заварний крем для торту "Наполеон"

3. Варіть крем до загустіння, постійно помішуючи. Готовий крем зніміть з вогню і залиште до повного вистигання. Також дістаньте з холодильника масло, його потрібно згодом додати в крем.

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Як спекти коржі та зібрати торт "Наполеон":

1. Дістаньте тісто з холодильника та поділіть на 7 частин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкачайте тісто на пергаменті для випічки – дуже-дуже тонко. Після цього зробіть проколи виделкою та ставте в розігріту духовку на 6 – 7 хвилин. Для цього пергамент викладіть просто на деко. Один із коржів лишіть для посипки, решта – буде для торту.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Коржі для торту "Наполеон"

2. Вершкове масло для крему має бути кімнатної температури, за час поки ви випікали коржі. Добре розмішайте його, поки масло не буде мати пишну форму. Ви можете це зробити вінчиком для збивання або ж міксером на маленькій швидкості. Після цього потрібно до масла додавати по кілька ложок холодного крему та добре вимішати.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Коржі для торту "Наполеон"

3. Готовим кремом змажте коржі – на кожен корж викладіть по 2 – 3 столові ложки. Один з коржів подрібніть та обсипте ним весь торт. Після цього поставте торт в холодильник на 6 – 8 годин.

Як приготувати торт Наполеон: рецепт приготування Наполеону
Складання торту "Наполеон"

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: LifeStyle 24
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