Торт "П'яна вишня" можна легко віднести до зимових смаколиків. Адже саме цей шедевр кулінарії гріє нас ароматним запахом вишні та шоколаду в поєднанні з тонкими нотками випареного коньяку.

Рецепт приготування



Інгредієнти для десерту / 24 канал

Для приготування шоколадного бісквіту нам знадобиться:

6 яєць

2 жовтка

150 г цукру

150 г муки

30 г какао або керобу

Щоб у нас випікся пухкий та пружний бісквіт, нам потрібно збити яйця з жовтками з додаванням цукру до максимально стійкої маси. По часу це має зайняти до 10 хвилин.

Муку та какао потрібно попередньо просіяти через сито та невеликими частинами додавати у яєчну масу, делікатно вимішуючи наш майбутній бісквіт лопаткою.

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Після отримання однорідної маси виливаємо її у круглу форму для випікання, розміром 20 сантиметрів у діаметрі.

Випікати бісквіт потрібно при температурі 160 градусів – 35 хвилин. Перевіряємо його на готовність дерев'яною шпажкою по центру коржа. Наша шпажка має бути сухою.

Готовий бісквіт має повністю охолонути і тільки тоді за допомогою гостого ножа ми відділяємо його верхню частину. Виймаємо серединку та дрібнимо її руками в окрему посудину.

Інгредієнти для начинки:

150 г згущеного молока

500 г вишні без кісточок

90 г чорного шоколаду

100 г вершкового масла

60 мл коньяку

Вишню без кісточок потрібно попередньо замочити у випареному в два рази коньяку.

Рідина, яка залишиться після настояної в коньяку вишні підійде нам для просочення бісквіту.

Шоколад топимо на водяній бані, притримуючись низької температури, щоб не зіпсувати його глянцеву структуру.

Шоколадну крихту із середини бісквіту змішуємо із згущеним молоком, маслом, розтопленим шоколадом та вишнею.

Отриману суміш викладаємо в середину бісквіту, розрівнюємо її та накриваємо попередньо зрізаним коржем.

Для приготування шоколадного ганашу нам потрібно:

250 г 80% шоколаду

250 мл вершків

40 г сиропу глюкози

55 г вершкового масла

80 мл цукрового сиропу

Розігріваєм вершки з додаванням сиропу глюкози та цукрового сиропу.

Шоколад та масло топимо на паровій бані та добавляємо його в готову, теплу вершкову масу.

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Перемішуємо до однорідної маси та покриваємо наш торт ганашем.

Готовий торт ставимо до холодильника та даємо йому настоятись 3-4 години.

Прикрашаєм вишнею або кокосом.

Смачного!