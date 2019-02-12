Тортеліні з креветками – рецепт святкової вечері на День Валентина

Тортеліні – страва з якою ви поринете у атмосферу вишуканої кулінарії та зможете відчути всі смаки традиційної кухні Італії, не виходячи з дому. Це чудове поєднання креветок, сиру Фета та стиглого авокадо, що доповнюються гоструватими нотками чилі.

Інгредієнти для італійської пасти:

400 грам борошна

200 грам спельти

4 яйця

3 жовтка

1/2 ч л солі

До попередньо просіяної муки, додаємо спельту та сіль. Формуємо невеличку гірку з отвором всередині. Яйця та жовтки виливаємо всередину гірки з муки та починаємо обережно замішувати тісто.

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Замішуємо тісто протягом 10 хвилин. Коли тісто стало гладеньким та однорідним – обгортаємо його харчовою плівкою та даємо "відпочити" у холодильнику не менше 30 хвилин.

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Інгредієнти для начинки на тортеліні:

250 грам креветок середнього розміру

200 грам сиру "Фета"

авокадо

перець чилі (свіжий або сушений)

оливкова олія

розмарин

Чистимо креветки від панцира, ніг та голови. Робимо розріз вздовж спини креветки та обережно виймаємо стравохід. Підсмажуємо їх на сковородці з оливковою олією та розмарином по 1 хвилині з кожного боку.

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Чистимо авокадо та додаємо його до сиру. Перемішуємо начиння до однорідної маси. Додаємо подрібнений перець чілі та ще раз перемішуємо.

Формуємо тортеліні

Присипаєм поверхню мукою та ділимо тісто на чотири частини. Кожну частину ретельно розкачуємо по поверхні столу, підсипаючи мукою. Тісто повинно бути тонке.

Розрізаємо ножем тісто на полоски шириною 5 сантиметрів та ще раз, щоб утворились квадратики. Викладаємо начиння в центр форми, додаємо креветку та з'єднуємо протилежні кути, щоб утворився трикутник. Після цього защіпаємо тісто – два кінці тіста теж потрібно з'єднати. Принцип, як у пельменів, тільки защіпаємо трикутник, а не півколо.

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Варимо тортеліні у підсоленій воді 4-5 хвилин. Все залежить від тонкості тіста.

Для презентації беремо перець чилі, начиння з сиру та авокадо, використовуючи кондитерський мішок з насадкою "зірка" для формування красивих та об'ємних форм.

Смачного!

Фото: Богданна Рибак