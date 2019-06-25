Тости з джемом: рецепт сніданку для вихідного дня

402 Читать новость на русском
Рецепт приготування тестів з абрикосовим джемом
Рецепт приготування тестів з абрикосовим джемом / foodpourvous.blogspot.com

У вихідний святковий день потіште себе смачним сніданком – тостами з джемом, який можна приготувати з будь-яких інших ягід або фруктів.

Інгредієнти:

Вершки – 150 мл;

Яйця – 4 шт.;

Цукор – 50 г;

Мелена кориця – 1/2 ч.л.;

Вершкове масло – 1 ст.л.;

Рослинна олія – 2 ст.л.;

Хліб для тостів – 4 скибочки;

Камамбер – 125 г;

Ягоди/або абрикоси для подачі.

Читайте також: Смузі зі слив: три смачні рецепти

Для джему:

Абрикоси 200 г;

Цукор 75 г;

Вода 100 мл;

Сік половини лимона.

Рецепт приготування тестів з абрикосовим джемом

1. Для джему абрикоси ретельно очищаємо від кісточок і нарізаємо шматочками.

Додаємо цукор, воду та сік лимона. Варимо на середньому вогні 15-20 хвилин, консистенція повинна загустіти. Час від часу акуратно знімаємо пінку. При бажанні готовий джем збиваємо блендером до однорідності і даємо йому охолонути.

2. Збиваємо яйця з вершками, цукром і корицею до однорідності. В отриману суміш викладаємо по одному тосту і даємо їм просочитися протягом хвилини.

3. Обсмажуємо тости на суміші рослинної олії і вершкового масла до золотистого кольору по 2-3 хвилини з кожного боку.

4. На готові тости викладаємо по столовій ложці джему та кілька скибочок сиру. За бажанням можна прикрасити скибочками свіжих абрикосів або ягодами.

Смачного!

blog_ava
Головні новини 24 червня: перемога Росії у ПАРЄ, Філарет без храмів та вбивство дитини в Києві
сьогодні
5689
Теги: LifeStyle Фотоновини Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: ivona.bigmir.net
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
24 червня 20:04 Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
Альона Захарова 664
Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
24 червня 01:05 Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
720
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
22 червня 12:58 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
8469
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
22 червня 12:01 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
1194
Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
22 червня 11:04 Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
Юлія Девда 1391
Новини
Більше новин
Залиште відгук