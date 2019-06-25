Тости з джемом: рецепт сніданку для вихідного дня

У вихідний святковий день потіште себе смачним сніданком – тостами з джемом, який можна приготувати з будь-яких інших ягід або фруктів.

Інгредієнти:

Вершки – 150 мл;

Яйця – 4 шт.;

Цукор – 50 г;

Мелена кориця – 1/2 ч.л.;

Вершкове масло – 1 ст.л.;

Рослинна олія – 2 ст.л.;

Хліб для тостів – 4 скибочки;

Камамбер – 125 г;

Ягоди/або абрикоси для подачі.

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Для джему:

Абрикоси 200 г;

Цукор 75 г;

Вода 100 мл;

Сік половини лимона.

Рецепт приготування тестів з абрикосовим джемом

1. Для джему абрикоси ретельно очищаємо від кісточок і нарізаємо шматочками.

Додаємо цукор, воду та сік лимона. Варимо на середньому вогні 15-20 хвилин, консистенція повинна загустіти. Час від часу акуратно знімаємо пінку. При бажанні готовий джем збиваємо блендером до однорідності і даємо йому охолонути.

2. Збиваємо яйця з вершками, цукром і корицею до однорідності. В отриману суміш викладаємо по одному тосту і даємо їм просочитися протягом хвилини.

3. Обсмажуємо тости на суміші рослинної олії і вершкового масла до золотистого кольору по 2-3 хвилини з кожного боку.

4. На готові тости викладаємо по столовій ложці джему та кілька скибочок сиру. За бажанням можна прикрасити скибочками свіжих абрикосів або ягодами.

Смачного!