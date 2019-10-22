Анджеліна Джолі здійснила стильний вихід у Парижі – фото

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі подорожує країнами, тому що представляє свою нову стрічку "Чаклунка: Володарка темряви". Однак днями зірка відправилася у столицю Франції, де знялася у фотосесії бренду Guerlain, з яким вона співпрацює впродовж останніх років.

Протягом паризького візиту Анджеліна Джолі влаштувала шопінг, а також зустрілася зі своєю хрещеною мамою, 75-річною Жаклін Біссет. Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також: Малефісента 2: як створювали розкішну сукню Чаклунки для Анджеліни Джолі – відео

Папараці спіймали акторку під час прогулянки вулицями столиці Франції. Для виходу зірка повторила один зі своїх найулюбленіших casual-образів. Джолі виглядала елегантно та чарівно у total black look. Мереживну чорну сукню Анджеліна доповнила довгим пальто, човниками на підборах, сумкою та сонцезахисними окулярами.

У Парижі у жовтні проводяться акції Octobre Rose, спрямовані на боротьбу з раком молочної залози. Тому знаменитість приколола червону брошку, яка символізує боротьбу з хворобою. Нагадаємо, Анджеліні в 2013 році діагностували 83% ймовірності появи раку молочної залози, тому вона перенесла подвійну мастектомію заради профілактики захворювання.



Анджеліна Джолі / gotceleb.com



Анджеліна Джолі / gotceleb.com



Анджеліна Джолі / gotceleb.com



Анджеліна Джолі / gotceleb.com



Анджеліна Джолі / gotceleb.com



Анджеліна Джолі / gotceleb.com