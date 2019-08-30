Total black: розкішна Моніка Беллуччі прилетіла на Венеційський кінофестиваль – перші фото

54-річна італійська акторка Моніка Беллуччі прибула на щорічний Венеційський кінофестиваль, на якому представить фільм "Незворотність" (Irréversible) режисера Гаспара Ное в рамках спецпоказу. У стрічці жінка зіграла головну роль разом зі своїм екс-чоловіком Венсаном Касселем.

Італійка потрапила в об'єктиви папараці у total black look. Моніка Беллуччі одягнула довге чорне плаття з плісуванням та широкими рукавами від Christian Dior.

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Свій образ акторка доповнила лаковими туфлями на високих шпильках від Christian Louboutin, в яких зірка неодноразово з'являється на червоних доріжках. Завершенням стильного "аутфіту" стали чорні сонцезахисні окуляри і розкішна золота каблучка від Cartier.

Подейкують, що на Венеційський кінофестиваль незабаром прибуде й колишній чоловік Моніки Венсан Кассель, який одружений з 22-річною моделлю Тіною Кунакі. Беллуччі представить глядачам кримінальну драму, яка вийшла у 2002 році. У фільмі розповідається у зворотному хронологічному порядку про подружжя Алекс (Моніка Беллуччі) та Маркуса (Венсан Кассель). Закохані дізнаються, що Алекс вагітна, згодом вони йдуть на вечірку, де після сильної сварки жінка вирішує повернутися додому. Дорогою на головну героїню нападає гвалтівник.

Дивіться трейлер фільму "Незворотність":