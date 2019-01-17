Total blue look: Бріджит Макрон вперше вийшла на публіку у 2019 році – фото

Останній раз Бріджит виходила на публіку зі своїм чоловіком Еммануелем ще у грудні минулого року. Тоді вони відвідали передріздвяну вечірку, організовану для дітей. Після цього лише вчора, 16 січня, перша леді Франції взяла участь у церемонії вручення призу Стефана Берна, відомого французького і люксембурзького журналіста, яка пройшла в Інституті Франції в Парижі.

Перша леді Франції Бріджит Макрон у свої 65 років може похизуватися тендітною фігурою та стрункими ногами, які вона часто підкреслює стильним вбранням.

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Так, для виходу Бріджит одягнула синій костюм з спідниці довжиною вище коліна і піджака, який доповнює чорний ремінь на талії. Під верхнім одягом Макрон також приміряла джемпер такого ж кольору, відтак вийшов стильний color look (це використання в одному образі одягу, верхнього одягу, аксесуарів тощо одного кольору, які збігаються за відтінком).

Завершували образ дружини Еммануеля Макрон чорні туфлі на підборах.



Бріджит Макрон / Getty Images



Бріджит Макрон / Getty Images