Total look: як носити білий одяг взимку на прикладі К'яри Ферраньї

Знаменита італійська блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї часто приміряє останні тренди у модній індустрії і демонструє яскраві образи та стильні комбінації.

Днями К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки із зустрічі з італійською кіноактрисою Ізабеллою Росселліні у Мілані.

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Для виходу Ферраньї вирішила повністю одягнутися у білий колір. А саме італійка поєднала білосніжний светр з джинсами молочного відтінку і пальто у тон. Образ її доповнювали чоботи на невисоких підборах, натомість акцентом стала чорна сумка.

"Уся в білому одязі. А вам подобається чи ні?" – поцікавилася К'яра думкою шанувальників у соціальних мережах.



К'яра Ферраньї й Ізабелла Росселліні / Instagram @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram @chiaraferragni

Хто така К'​яра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.