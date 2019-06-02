Total look: як стильно носити червоний одяг влітку на прикладі королеви Іспанії

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Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Колаж LifeStyle 24

Королева Іспанії Летиція, яка вважається іконою стилю, є справжньою прихильницею червоного кольору. Дружина Філіпа VI часто виходить у світ в total red color, демонструючи стильні ідеї для модниць у всьому світі.

Для офіційного виходу 1 червня на честь святкування Дня Збройних сил в Севільї королева Іспанії вкотре підібрала total red образ.

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Екс-журналістка одягнула сукню оригінального крою з акцентом на стрункій талії рожево-червоного відтінку. Цікавими деталями вбрання стали V-подібним виріз і структуровані плечі.

 

Доповнили образ червоні туфлі на стіких підборах і замшевий клатч у тон з колекції Magrit. Сережки з рубінами лише чудово завершили яскравий літній вихід Летиції.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TheBorbons (@theborbons_)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Летиція, королева Іспанії
Джерело: LifeStyle 24
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