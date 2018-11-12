Total pink: К'яра Ферраньї зачарувала мережу яскравим вбранням – фото
Популярна блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї, яка є трендсеттером (людина, яка створює новий бренд), розповідає шанувальникам у соціальних мережах про те, що вдягає кожного дня.
Так, днями К'яра продемонструвала оригінальний образ і опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.
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Ферраньї прилетіла до китайського міста Шанхаю і показала прихильникам вбрання насиченого рожевого кольору: теплий светр у поєднанні з латексними штанами виглядає цікаво та яскраво.
К'яра Ферраньї / Instagram
Свій вихід італійська зірка доповнила макіяжем також у рожевих кольорах і зібраною зачіскою.
"Рожевий з рожевим у Шанхаї", – зазначила К'яра у підписі до фото.
К'яра Ферраньї / Instagram
Шанувальники залишилися у захваті після публікації нового знімку Ферраньї. "Цей колір справді тобі пасує і макіяж у тему", "Ти виглядаєш розкішно у всьому", – пишуть користувачі у мережі.
К'яра Ферраньї / Instagram
К'яра Ферраньї / Instagram-Stories
Хто така К'яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також один з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.
Чоловік 31-річної італійки – репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія. Разом пара виховує сина Леоне.