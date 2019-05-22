Total white: Наталі Портман приміряла елегантний вечірній образ в Парижі
У вівторок, 21 травня, у Парижі пройшов гала-вечір, який присвятили дню народження одного з найбільших світових виробників шампанського Moët & Chandon. На захід завітали голлівудські акторки Наталі Портман, супермодель Кейт Мосс та інші гості.
Нові знімки Портман опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для публічного виходу зірка "Чорного лебедя" одягнулася у total white look.
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Наталі приміряла довгу мереживну сукню, яку доповнила білосніжним жакетом та клатчем у тон. Акуратна укладка та білі сережки чудово завершили ніжний образ акторки.
Разом з Портман позували й інші зірки: Кейт Мосс, яка обрала для світської події атласний молочний комбінезон, Ума Турман у чорній сукні та швейцарський тенісист Роджер Федерер.
Кейт Мосс, Наталі Портман / Instagram / @natalieportman
Кейт Мосс, Ума Турман, Роджер Федерер, Наталі Портман / Instagram / @natalieportman
Кейт Мосс, Ума Турман, Наталі Портман / Instagram / @natalieportman
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