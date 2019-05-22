Total white: Наталі Портман приміряла елегантний вечірній образ в Парижі

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Кейт Мосс, Ума Турман, Наталі Портман
Кейт Мосс, Ума Турман, Наталі Портман / Instagram / @natalieportman

У вівторок, 21 травня, у Парижі пройшов гала-вечір, який присвятили дню народження одного з найбільших світових виробників шампанського Moët & Chandon. На захід завітали голлівудські акторки Наталі Портман, супермодель Кейт Мосс та інші гості.

Нові знімки Портман опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для публічного виходу зірка "Чорного лебедя" одягнулася у total white look.

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Наталі приміряла довгу мереживну сукню, яку доповнила білосніжним жакетом та клатчем у тон. Акуратна укладка та білі сережки чудово завершили ніжний образ акторки.

Разом з Портман позували й інші зірки: Кейт Мосс, яка обрала для світської події атласний молочний комбінезон, Ума Турман у чорній сукні та швейцарський тенісист Роджер Федерер. 

Кейт Мосс, Наталі Портман
Кейт Мосс, Наталі Портман / Instagram / @natalieportman

Кейт Мосс, Ума Турман, Наталі Портман
Кейт Мосс, Ума Турман, Роджер Федерер, Наталі Портман / Instagram / @natalieportman

Кейт Мосс, Ума Турман, Наталі Портман
Кейт Мосс, Ума Турман, Наталі Портман / Instagram / @natalieportman

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Теги: LifeStyle Голлівуд Наталі Портман Мода Ума Турман
Джерело: LifeStyle 24
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