Total white: Ріанна засвітила стильний білосніжний образ в Нью-Йорку – фото
31-річна співачка Ріанна вкотре продемонструвала ідеальне почуття стилю на нью-йоркських вулицях у суботу, 12 жовтня. Зірка привернула уваги всіх гостей на Porcelain Ball білосніжним образом.
Ріанна, яку видання Forbes визнало найбагатшою співачкою у світі, одягнула розкішне біле латексне плаття без бретелей, яке вона доповнила босоніжками у тон на шпильках з колекції Fenty.
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Обтисла сукня звабливо підкреслила фігуру співачки, а діамантові прикраси чудово доповнили total white look. Додамо, що днями зірка знялася для видання Vogue, де заявила, що щаслива в стосунках з мільярдером з Саудівської Аравії, 29-річним Хассаном Джамілем. Однак публічно Ріанна і її коханий протягом тривалого часу не з'являлися вдвох.
Ріанна / Getty Images
Ріанна / Getty Images
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