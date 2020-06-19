Телеведуча постійно працює над своїм зовнішнім виглядом, удосконалюючи не лише тіло, а й імідж. Маша Єфросиніна наважилася змінити зачіску та зробити чубчик. Проте далеко не всім прихильникам такий експеримент здається вдалим.

Курйозною історією Маша Єфросиніна поділилася в інстаграмі. Напередодні свого 41-річчя ведуча наважилася кардинально змінити імідж, вкоротивши волосся та підстригши чубчик. Перед радикальним кроком зірка порадилася з шанувальниками, які не надто схвально відреагували на б'юті-експеримент.

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Якщо впродовж карантину вона стикалася з хейтерами лише в мережі, то тепер Єфросиніній довелося почути критику в реальному житті. Вона зізналася, що в одному зі столичних закладів стала випадковим свідком розмови, яка стосувалася зміни її зачіски. Проте саме через неї відвідувачі не впізнали зірку й навіть не здогадувалися про присутність ведучої.

Той незручний момент, коли за сусіднім столиком обговорюють, як тобі не пасує чубчик, але через нього ж не впізнають і говорять супер голосно,

– написала Маша Єфросиніна в інстаграм-дописі.

Образ Маші Єфросиніної

Для виходу в ресторан знаменитість обрала стриманий образ ділового стилю ніжних кольорів. На ній легка бузкова блуза з коміром-стійкою та пісочні шнани вільного крою з високою талією.

Аутфіт Єфросиніна доповнила масивними сонцезахисними окулярами та великими сережками-кільцями, зібравши коротке волосся в низький хвіст. Ведуча позувала на балконі в сонячну погоду, розкинувши руки на перила.