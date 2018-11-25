Традиційний вихід: Фріда Пінто відвідала прем’єру фільму "Мауглі" в національному вбранні

Прем’єра фільму "Мауглі. Книга джунглів: Початок" відбулась у Мумбаї, в Індії. На показ кінострічки прийшли головні герої, серед яких Фріда Пінто, Роган Чанд та багато інших.

Прем’єра довгоочікуваної кінострічки відбулась в неділю, 25 листопада. В кінотеатрі зібрались усі актори, за участю яких знімали голлівудську кінокартину "Мауглі. Книга джунглів: Початок".

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Серед присутніх були 34-річна індійські акторка Фріда Пінто та 14-річний Роган Чанд, який зіграв головну роль – хлопчика Мауглі. Для світського заходу актриса обрала традиційне індійське вбрання – сарі чорного кольору, декороване срібними нитками. Тоді, як її колеги одягнули коктейльні сукні, Фріда вирішила залишатись справжньою індійкою. На шиї та вухах акторки були масивні прикраси – кольє та сережки із золота.



Фріда Пінто на прем'єрі фільму "Мауглі" / Instagram / @nevantamedia



Фріда Пінто, Роган Чанг та інші актори на прем'єрі фільму "Мауглі" / Instagram / @nevantamedia

За сюжетом фільму, хлопчик Мауглі росте у серці джунглів. Бувши малюком, його знайшла зграя вовків, які зайнялись його вихованням. Він зростав у суворих правилах під опікою ведмедя Балу та пантери Багіри. Мауглі став частиною тваринного світу для всіх, окрім тигра Шер-Хана. Але навіть злий звір виявиться не таким жорстоким, як прості люди.

Дивитись трейлер до фільму "Мауглі" (відео):



