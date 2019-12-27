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Трагічний збіг: молодша сестра Джорджа Майкла померла за три роки в один день з братом

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Джордж Майкл з сестрою Меланією Панайоту / Landmark Media

Меланія Панайота була знайдена мертвою у своєму лондонському домі у Різдво. За збігом обставин, це сталося на треті роковини смерті її зіркового брата. Причину раптової смерті не повідомляють, проте в поліції стверджують, що слідів насильства не виявлено.

Днями, 25 грудня, у своєму будинку в Лондоні померла рідна сестра популярного британського співака Джорджа Майкла. Меланії Панайота пішла з життя у віці 55 років. Її тіло знайшла сестра Йода. 

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За дивних обставин, смерть жінки настала рівно за три роки після загибелі брата. Володар двох премій Греммі помер у Різдво 2016 у віці 53 роки від серцевої недостатності. Артист пролежав добу після смерті у своєму будинку, перш ніж його знайшли. Виконавець неодноразово намагався вчинити самогубство. Всього у нього було чотири спроби звести життя нанівець і вп’яте йому це вдалось. Бойфренд Джорджа Фаді Фаваз додав, що смерть у день Різдва збіглася з днем ​​народження покійної матері Джорджа, яку він дуже любив.

сестра джорджа майкла
Молодша сестра Джорджа Майкла Меланія Панайота / Landmark Media

Близьке оточення сімейства зазначає, що Джордж Майкл і його сестра Меланія були дуже близькими ще з дитинства. На піку слави співака Меланія супроводжувала його в гастрольних турах по всьому світу. Джордж Майкл залишив їй спадок, який складався з 127 мільйонів доларів і маєтку Grade II в районі Хайгейт в північному Лондоні, у якому знайшли тіло жінки. 

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Останні публічні слова Меланії за 48 годин до її смерті стосувалися зіркового брата. Вона закликала продовжувати творити добро в ім'я Джорджа Майкла. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати
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