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Трамп водить Маланку: мережею ширяться меми про українські традиції

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Дональд та Меланія Трамп / Getty Images

У ніч з 13 на 14 січня українці святкують Щедрий вечір. Святкування походить ще від язичних звичаїв, водночас за християнським календарем – це також день преподобної Меланії. Тому сьогодні соцмережі вибухнули дотепними жартами про знаного шанувальника Меланки.

За традиціями, сьогодні від заходу сонця до півночі щедрувальники обходять оселі. З щедрівками до домівок українців ходять дівчата. У той час хлопці "водять Маланку". Вони в масках висловлюють добрі побажання, часто перевдягаючись в жіноче вбрання. Таких сміливців й називають Маланкою.

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У Щедрий вечір користувачі соціальних мереж не змогли оминути увагою родини американського президента Дональда Трампа. Приводом для жартів стала перша леді США Меланія, яка часто з'являється з чоловіком на офіційних заходах та прийомах.

Українці зібрали найбільш знамениті фото подружжя, долучивши Дональда Трампа до наших звичаїв. Мейнстрім отримав назву “Трамп водить Маланку”.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Меланія Трамп Новорічні свята Різдвяні традиції Новини LifeStyle
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