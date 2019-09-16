Трансгендерна модель Chanel знялася для глянцю в образі королеви Єлизавети ІІ: вражаючі фото

25-річна представниця люксового бренду Chanel приміряла приголомшливий образ, про який мріє чи не кожна дівчина. Аби прикрасити обкладинку нью-йоркського журналу Paper трансгендарна модель Теодора Квінліван перетворилася в Єлизавету ІІ.

Перші кадри з ефектної фотосесії Теодора Квінліван опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Трансгендерна модель, яка нещодавно стала обличчям косметичної лінійки Chanel, поділилася враженнями і декількома образами монарха, які їй випала честь приміряти.

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Обкладинку прикрашатиме знімок, на якому Тедді Квінліван стоїть поруч з брудним позашляховиком у бежевому пальто та з хусткою на голові, тримаючи на повідці двох собак породи вельш-коргі.

Як, чорт забирай, казково стати королевою на день для цієї головної цифрової обкладинки! Мені так весело було імітувати королеву Єлизавету і відчувати свою королівську величність,

– написала 25-річна Тедді.



Теодора Квінліван в образі Єлизавети ІІ / Instagram / @teddy_quinlivan

Варто додати, що на офіційній сторінці журналу в Instagram представники опублікували фото королеви Єлизавети ІІ, на якому вона захоплена фотографуванням, а також кадр Тедді Квінліван, на якому вона намагалася відтворити дії легендарного монарха.



Королева Єлизавета ІІ і Теодора Квінліван / Колаж LifeStyle 24

Також модель позувала в елегантному образі, сидячи на сходах на вулиці, та з собаками на руках у салоні автомобіля, змінивши верхній одяг. Звісно, фотограф Луїс Бенкс не зміг не показати Тедді Квінліван в улюбленому блакитному пальто Єлизавети ІІ.