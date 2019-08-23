Травмована Вікторія Булітко зізналась, чи вийде на паркет "Танців з зірками"

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Танці з зірками 2019: Вікторія Булітко розповіла про травму
Танці з зірками 2019: Вікторія Булітко розповіла про травму / Instagram / @bulitka

Українська комедійна акторка з "Дизель Шоу" Вікторія Булітко попри травму ноги вийде на паркет "Танців з зірками 2019". Знаменитість вирішила проігнорувати поради лікарів та не зменшувати навантаження на репетиціях.

Як вона зізналась у коментарі ТСН, її дебютний танець на шоу буде дуже динамічним. Глядачі зможуть побачити, як Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар роблять складні підтримки. Всіх секретів постановки акторка не відкрила, однак розповіла, що саме на травмовану ногу буде велике навантаження. 

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"Під час першого ефіру шоу у нас буде запальний танець: я підстрибую, кручуся постійно на правій нозі, яка наразі травмована. Мені зробили фонофорез з гідрокортизоном і магнітну терапію. Хірург мені сказав, що зараз тренування протипоказані, потрібно більше відпочивати. А як відпочивати, якщо вже 25 серпня ефір?" – поділилась Вікторія Булітко. 

Наразі учасники розважального шоу продовжують посилено тренуватись до першого прямого ефіру "Танців з зірками 2019". Сама Вікторія Булітко не пропускає репетицій та зізнається, що їй досить страшно виходити на паркет з такою травмою. 

Танець по суті у нас готовий, але дуже багато невідпрацьованих рухів, їх потрібно відточувати щодня, забивати м'язову пам'ять. Я дуже засмучена і шокована, бо я не можу нічого зробити. Дуже страшно виступати з такою травмою в прямому ефірі шоу. Але ми зможемо все,
– розповіла Вікторія Булітко. 

Окрім цього, Вікторія Булітко взялась розвінчувати міфи про різке схуднення учасників "Танці з зірками". Акторка зазначила, що свій збалансований раціон вона не змінювала, а від початку тренувань позбулась всього лише 1 кілограма. Наразі зірка важить 46,5 кілограма.

Про травму Вікторії Булітко стало відомо 21 серпня. В Instagram зірка зізналась, що їде на обстеження до хірурга через біль на набряк ноги. Тоді участь акторки у "Танцях з зірками 2019" була під загрозою. Однак Вікторії Булітко вдалось уникнути госпіталізації, а згодом вона продовжила тренування. 

Акторка буде не єдиною, хто підкорюватиме паркет із травмою. Співачка TAYANNA пошкодила спину під час репетиції та, попри поради лікарів, з'явиться у дебютному випуску нового сезону "Танців з зірками". Лікарі підозрюють, що в артистки вивих ребра та міжреберна невралгія, проте точний діагноз їй зможуть озвучити тільки після рентгену. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові хвороби
Джерело: LifeStyle 24
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