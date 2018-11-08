Травмована Юлія Сахневич зізналась, чи вийде на паркет у чвертьфіналі шоу "Танці з зірками 2018"

966 Читать новость на русском
Танці з зірками 2018: Павло Вишняокв і Юлія Сахневич
Танці з зірками 2018: Павло Вишняокв і Юлія Сахневич / 1+1

Невдовзі глядачі дізнаються, хто ж став переможцем популярного шоу "Танці з зірками 2018". А поки ж чимало прихильників переживають за головних фаворитів проекту – Павла Вишнякова та Юлію Сахневич.

Причиною для тривоги стала травма танцівниці під час ефектного виступу. Юлія Сахневич серйозно пошкодила спину та ледь стояла в прямому ефірі "Танці з зірками 2018". 

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 11 випуск: запальні танці народів світу

Досі організатори не коментували, чи вийде танцівниця на паркет у 12 випуску. Сама Юлія Сахневич теж утримувалась від будь-якої заяви. Однак до шоу залишилось всього 2 днів, тому танцівниця відверто зізналась, як почувається після отриманої травми. 

Хочу вам сказати величезне дякую за підтримку і переживання. Мені дуже приємно, повірте, це додає ще більше сил! Зі здоров'ям все гаразд і має бути ще краще! Зі спиною теж,
– заявила Юлія Сахневич.

 

Судячи з допису, танцівниця вийде на паркет та, як завжди, продемонструє ідеальні па зі своїм партнером – актором Павлом Вишняковим. До слова, пара має романтичні стосунки, які не приховує від громадськості. 

 

 

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1409
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1537
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1046
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
948
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1707
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3461
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук