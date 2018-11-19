Треба додати конфлікту: Ольга Фреймут розповіла, чому закрили шоу "Оля"

Популярна скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут пояснила шанувальникам, що її шоу "Оля", яке є українською адаптацією американської програми "Шоу Елен Дедженерес", не закінчилося. За її словами, проект лише призупинили.

Відео, у якому зірка пояснює причину закриття шоу "Оля", опубліковано на офіційній сторінці проекту в Instagram.

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Оля Фреймут зазначила, що формат шоу "Оля" є незвичним для українців і у новому сезоні його потрібно змінити.

Його не закрили. Просто відзняли пробний сезон, 20 випусків. І наступний сезон, якщо буде, вийде трохи іншим. Тому що безконфліктність в кадрі... є ж такий проект "Шоу Еллен". І суть у цьому шоу в тому, що там взагалі немає конфлікту, тобто, якщо до тебе приходить зірка, вона з тобою розмовляє на побутові теми, але ні в якому разі ми не торкаємося хворобливих для неї або для нього питань, тому цей формат для України дуже дивний, незвичний,

– пояснила телеведуча.

Тому, за словами Фреймут, у другому сезоні треба "додати" конфлікт через менталітет українців.

"Якщо робити другий сезон, потрібно додати конфлікт, суто позитивна програма не має шансу довго жити. На жаль, такий менталітет українців", – додала вона.

Дивіться відео з Ольгою Фреймут:

Ольга Фреймут започаткувала свій проект, який назвала "Оля шоу". 28 серпня відбулася гучна прем'єра, яка вже обросла кількома скандалами. Так, у квітні телеведуча проекту Ольга Фреймут з'явилась на роботі тих, хто написав неприємні коментарі у соцмережах. Окрім цього, знаменитість під Верховною Радою роздавала кошенят перехожим, чим викликала велике обурення. За словами очевидців, телеведуча "пхала" в руки перехожих безпорадних тварин.