Треба жити кожного дня, як востаннє, – Соколова відверто розповіла, як змінилася після хвороби

Нещодавно Яніна Соколова поборола рак. За її словами, вона пройшла крізь справжнє пекло і вижила. Тому з того часу журналістка дуже змінилася внутрішньо, а також почала по-іншому ставитися до, начебто, близьких людей.

Про це авторка та ведуча програм "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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"Я максимально позбулася токсичних людей навколо себе. Всіх, хто вносив у мене зневіру. Всіх, хто дозволяв собі критикувати те, що належить до мого світу. Всіх, хто давав мені оцінку і засуджував мене за моєю спиною. Усіх цих людей зі мною немає. Я їх не те, що видалила з Фейсбуку, я повидаляла номери їхніх телефонів і більше з ними не бачуся", – відповіла Соколова.

Вона зізналася, що частина з цих людей були зі нею багато років.

Просто буває так, що ти з кимось дружиш, бо це звичка, або ви навчалися в одному класі чи на одному курсі університету. Треба жити кожного дня, як востаннє, і робити все, щоб бути щасливим. А люди, які вселяють у нас зневіру і не дають нам любові та щастя, мають іти на три літери,

– заявила Яніна Соколова.

За словами журналістки, зараз її оточують тільки ті, хто її любить. "Тобто, навколо мене – величезна армія людей, які люблять, вірять і завжди підтримують. З іншими я не хочу мати справу ніколи", – додала вона.

Читайте першу, другу і третю частини інтерв'ю з Яніною Соколовою.

Що відомо про хворобу Яніни Соколової?

22 травня стало відомо, що українська журналістка Яніна Соколова подолала рак. Про це вона зізналась у соціальній мережі, показавши фото без перуки. Упродовж 7 місяців інтенсивного лікування вона не покидала роботу та активно брала участь у запланованих зйомках, тому ніхто з прихильників і подумати не міг, що Яніна Соколова паралельно проходила курс хіміотерапії.

За словами знаменитості, про діагноз вона дізналась не одразу. Перші симптоми раку Яніна Соколова відчувала у 2018 році під час Одеського кінофестивалю, однак тоді лікарі не надали значенню ознакам онкохвороби. Вже у Києві Яніна Соколова обстежилась та почала боротьбу з недугою. Після пережитого журналістка прагне створити медіа-проект, який надихатиме інших на боротьбу з хворобою.

Хто така Яніна Соколова?Українська телеведуча та актриса, вела низку програм на різних телеканалах: "Всі гроші світу", "Ранок на Інтері", "Сніданок з 1+1", "Ранок на П'ятому", "Кіно з Яніною Соколовою", а також "Вечір з Яніною Соколовою". Окрім цього активно себе реалізовувала в українському кіно, зокрема, взяла участь у зйомках 18 фільмів та шести театральних постановок. Бере активну громадську участь в різних проектах та випускає книги. Щодо сім'ї, то у 2010 році Соколова одружилась з банкіром Володимиром Литвином, від якого народила двох синів – Миколу і Мирона.

Дивіться повне інтерв'ю з Яніною Соколовою за 12 серпня