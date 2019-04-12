Тренд 2019: образ королеви Летиції у нюдових кольорах – фото

Іспанська королева Летиція приголомшує шанувальників кожним своїм виходом. 46-річна дружина короля Філіппа VI завжди демонструє сучасні тренди, поєднуючи люксові бренди з мас-маркетом. У четвер, 11 квітня, колишня журналістка відвідала виставку "Ангели", організовану фондом Las Edades del Hombre в Лермі.

Бежевий колір є завжди актуальним, а цього сезону можна сміливо одягатися повністю у нюдові вбрання. А якщо поєднати різні фактури та відтінкі – образ вийде зовсім не нудним.

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Для виходу королева Летиція зробила світлий акцент на пальто та білосніжній сорочці, яку доповнила штанами на високій посадці бежевого кольору та шкіряними туфлями на стійких підборах від Hugo Boss.

В Лермі спанська королева тепло спілкувалася з прихильниками і робила "селфі" з ними.



​Королева Летиція / Getty Images



​Королева Летиція / Getty Images



​Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images