Тренд 2019: образ королеви Летиції у нюдових кольорах – фото

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція приголомшує шанувальників кожним своїм виходом. 46-річна дружина короля Філіппа VI завжди демонструє сучасні тренди, поєднуючи люксові бренди з мас-маркетом. У четвер, 11 квітня, колишня журналістка відвідала виставку "Ангели", організовану фондом Las Edades del Hombre в Лермі.

Бежевий колір є завжди актуальним, а цього сезону можна сміливо одягатися повністю у нюдові вбрання. А якщо поєднати різні фактури та відтінкі – образ вийде зовсім не нудним.

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Для виходу королева Летиція зробила світлий акцент на пальто та білосніжній сорочці, яку доповнила штанами на високій посадці бежевого кольору та шкіряними туфлями на стійких підборах від Hugo Boss.

В Лермі спанська королева тепло спілкувалася з прихильниками і робила "селфі" з ними.

Королева Летиція
​Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
​Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
​Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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