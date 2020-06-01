Сьогодні перший день літа, а це означає, що нам варто задуматися над тим, що ми будемо носити в цьому кварталі. Якщо ви вже втомилися від домашнього гардероба та хочете, якнайшвидше приміряти щось нове, то редакція LifeStyle 24 підготувала добірку речей, які стануть трендовими цього літа.

Попри те, що офіційно в Україні карантин ще не завершився, все ж таки у нас є значні послаблення, а це означає, що ми можемо вже вигулювати свої найкращі аутфіти. Дізнатися про те, що буде модним та трендовим – завжди приємно та цікаво. Відтак, аби ви були завжди в тренді, ми розповімо вам про речі, які влітку найбільше домінуватимуть, повідомляє 24 канал.

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Трендові кольори літа 2020

Найголовнішим кольором 2020 року став класичний синій. Якщо ви любите поєднувати яскраві кольори, то до вашої уваги Інститут кольору пропонує залучити в образи червоний, жовтий, біскайський зелений, спокійний відтінок голубого, оранжевий, пастельний та інші.



Трендові кольори літа інституту Pantone

Трендовий одяг літа 2020

Джогери

На заміну джинсам та штанам прийшли модернізовані спортивні штани – джогери. Найчастіше вони зшиті з м’яких та легких тканин. В залежності від фасону, вони можуть бути з кишенями чи без, а також в різноманітній кольоровій гамі. Найпопулярнішими кольорами вважаються класичний чорний та сірий. Джогери неймовірно зручні та ідеально підходять, як для прогулянки парком, так і для походу в магазин.



Штани джогери – тренд літа / Фото з Pinterest

Спортивні штани джогери можна поєднувати з класичними футболками, світшотами чи топами. Найкраще пасують до цих штанів – звичайні білі кросівки.

Бермуди

Бермуди – це шорти, які надзвичайно підходять для образів ділового стилю. Такий фасон пасує для будь-якого типу фігури. Найчастіше з бермудами поєднують сорочки на короткий чи довгий рукав та кардигани.

Весною дизайнери радили одягати бермуди з високими чобітьми, втім тепер для трендової речі, яка не покидає позицій та все ще залишається популярною – радять приміряти з сандалями та кедами.



Шорти бермуди / Vogue

Шкарпетки

Цього літа на модниць чекає один дуже незвичний тренд – шкарпетки зі сандалями. За словами експертів, якщо шкарпетки вдало поєднати з підібраним вами образом, то можна отримати дуже стильний вигляд. До суконь простого крою радять обирати різнокольорові шкарпетки, якщо ж ваш образ більш романтичний – спробуйте приміряти прозорі шкарпетки.

Одягнули своїх моделей в незвичний тренд літа-2020 такі дизайнери, як Salvatore Ferragamo, Fendi, Simone Rocha та інші.



Шкарпетки – новий тренд літа / Фото з Pinterest

Рожевий + оранжевий

З приходом літа хочеться більше яскравих кольорів. Новою літньою забавою та справжньою знахідкою для тих, хто хоче завжди залишатися в тренді та мати неперевершений вигляд стало поєднання рожевих та оранжевих кольорів.

Мікс кольорів немає чіткого правила, якого саме кольору має бути верх чи низ, головне, аби речі чудово між собою поєднувалися. Експерти радять зробити акцент на яскравій рожевій футболці та оранжевій мініспідниці. Можна скористатися ще одним варіантом для спекотного дня – придбайте рожевий топ та оранжеві шорти.



Вчіться поєднувати цього літа яскраві кольори / Cosmopolitan

Вирізи на талії

Бокові вирізи на талії – не новинка, але раніше їй не надавали такого значення, як влітку 2020 року. Дизайнери та експерти пропонують модницям одягати довгі лляні сукні з великим розрізом на зоні декольте та з вирізами на талії.

Таке вбрання в жодному разі не виглядатиме вульгарно, а навпаки – створить романтичний та дуже літній, пляжний образ. Довгі сукні рекомендовано носити з сандалями або ескадрильями. Якщо ж ви хочете покрасуватися в босоніжках чи туфлях на підборах – сміливо обирайте міні-сукню.



Трендове плаття літа 2020 / Cosmopolitan

Футболка поло

Спортивна футболка поло знову повертається в моду і стає на піку популярності. Універсальну теніску дизайнери інтерпретували до найрізноманітніших варіацій. Футболку для гри в гольф знавці моди радять поєднувати з лоферами та легкими максіспідницями, утеплений варіант з довгим рукавом поєднувати з мініспідницями.

Для стильних виходів можна продумати цікавий монохромний образ. До прикладу, білу теніску одягнути з білими лляними штанами чи з білою джинсовою спідницею. За таким принципом можна зкомбінути будь-який колір футболки для регбі.



Нова колекція бренду Burberry / Vogue

Панама

Панама для нас – не лише яскравий спогад з дитинства, а новий тренд сезону, який полюбився багатьом. Стильна панама здатна довершити ваш образ та зробити його неабияк трендовим.

Стильно виглядають панами із сонцезахисними окулярами та кросівками. Такий головний убір досить часто одягають американська модель Белла Хадід, шведська модель Ельза Госк та бразильська модель Гізель Олівейра.



Панама – тренд літа 2020 / Vogue