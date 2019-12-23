Якими модними трендами запам'ятається 2019 рік: цікава добірка

Фешн-індустрія невпинно пропонує модницям все нові тренди, які упродовж року заполоняють весь світ. Велосипедки, тренчі, кейпи, екошуби та вироби з екошкіри – чого тільки не з'явилось у стильних красунь в гардеробі. Тож згадаймо, якими вбраннями запам'ятається 2019 рік!

Лічені дні залишаються до Нового 2020 року. За традицією, журналісти LifeStyle 24 підбивають підсумки року, який минає. І, звісно ж, згадують модні новинки і тренди, якими відзначився 2019-ий. Вироби з екошкіри та екохутра, спідниці плісе, велосипедки, штанні костюми і пір'я – нам є чим вас здивувати. Тож що було в моді у 2019 році – читайте у нашому матеріалі.

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Екошкіра

Легендарні дизайнери у 2019 році долучились до світової тенденції захисту тварин. Вони публічно заявили, що ніхто не повинен вмирати та страждати заради моди, тому закликали всіх красунь світу відмовитись від виробів з натуральної шкіри. Однак заміна знайшлась досить швидко! Всі крамниці заполонили вироби з екошкіри, які не поступаються якістю та виглядають неймовірно стильно.

Спідниці – приталені або ж об'ємні, – куртки, легінси, шорти чи навіть сукні – такі вироби зроблять стильним навіть буденний образ. Тому голлівудські модниці не боялись приміряти одяг з екошкіри навіть на червоні доріжки премій.



Дженніфер Лопес / Getty Images

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Цікаво, що раніше шкіряні вироби носили виключно рок-музиканти та їхні прихильники, а таке вбрання виглядало досить брутально. Однак ці часи давно відійшли в минуле, а одяг з екошкіри залюбки демонстрували навіть представники королівської родини.



Меган Маркл та принц Гаррі / Getty Images



Штани із екошкіри на королеві Летиції / Getty Images

Екошуби

Не менший попит у фешн-індустрії мають екошуби. Вони стали чудовою альтернативою натуральним виробам, які були головним антитрендом 2019 року. Теплі і стильні екошубки швидко заполонили весь світ та опинились чи не в кожному гардеробі сучасної модниці.

І тут дизайнери запропонували жінкам чималий вибір. Яскраві чи однотонні, приталені або ж oversize, з ремнем чи без – кожна змогла підібрати виріб до смаку.



Екошуба з поясом – тренд сезону / Joy Pup



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Монохромні образи

Якщо колись вбрання однакового кольору вважалось несмаком, то у 2019 році модельєри довели протилежне. Штани, гольф і пальто кольору кемел стало найголовнішим трендом, який протримається в моді ще кілька років.

Дівчата у монохромних вбраннях виглядають сміливо і яскраво! Ніжний пудровий колір і total look приковує погляди чоловіків не гірше, ніж образ із екошкіри,

– переконує український дизайнер Андре Тан.

І справді: монохромні образи завжди виглядають дорого і розкішно.

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Монохромний образ – тренд літа-осені 2019 / Pinterest

Штанні костюми

Мабуть, першість у трендах 2019 року можна сміливо віддати штанному костюму. Така покупка стала чи не ідеальною інвестицією в гардероб, адже в залежності від взуття і верху образ виглядає кардинально інакше. Наприклад, штанний костюм у поєднанні з блузою або піджаком на голе тіло і туфлями-човниками – бездоганний вечірній образ, який можна демонструвати навіть на урочистих заходах.



Стильний костюм на корпоратив від Зендаї / Pinterest



Вікторія Бекхем / Pinterest

Жіночий костюм – наочний приклад емансипації і синонім елегантності. Це тонка межа між строгістю і шармом. Своєрідне правило чудово врахувала перша леді України Олена Зеленська, яка всього за кілька місяців продемонструвала десятки трендових образів.



Олена Зеленська у Брюсселі / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська у Франції / Пресслужба

Літня сукня з теплими речами

Не тільки літо 2019 року запам'ятається модницям ніжними і легкими мідісукнями. І восени, і взимку вони з легкістю підкорювали фешн-експертів яскравими виходами.

В цьому сезоні особливо актуальними були квіткові чи шовкові сукні, які красуні сміливо поєднували із об'ємними речами і брутальним взуттям без підборів.



Літні сукні у поєднанні з теплими светрами / Пресслужба

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Спідниці плісе

Ще одним з головних трендів весни, літа і осені 2019 року стала спідниця плісе. Мабуть, кожний легендарний будинок моди пропонував прихильницям ці вироби, поєднуючи їх зі стильними блейзерами, гольфами або ж водолазками. З будь-яким верхом спідниця плісе не втрачала ніжності, а в поєднанні з туфлями-човниками чи босоніжками виглядала бездоганно.



Що одягнути на новорічний корпоратив / Pinterest

Та із кросівками ці трендові вбрання мали ефектний вигляд, що довели українські та голлівудські красуні.

Велосипедки

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян з легкістю зробила звичайні велосипедки головним трендом весни-літа 2019 року. Знаменитість так підкреслювала свої пишні форми та демонструвала ідеальні образи з босоніжками чи кросівками.

Мода на спортивні велосипедки швидко охопила весь світ та прийшла і в Україну. Серед відомих любительок цього вбрання є Настя Каменських і Леся Нікітюк. А от у Голлівуді їх залюбки одягають сестри Хадід.



Накладні кишені та велосипедки – тренд 2019 року / Vogue Ukraine

Тренч

Ще одне вбрання, яке набуло шаленої популярності весною і літом 2019 року – тренчі. Тут дизайнери вирішили експериментувати із класичним кроєм плаща, пропонуючи своїм прихильницям незвичні поєднання кольорів.



Іванка Трамп у тренчі / Instagram / @ivankatrump

Однак класичний тренч будь-яких відтінків коричневого став своєрідним must have. Це вбрання пасувало модницями різних типів фігури та віку.



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Кейп

У верхньому одязі модниці велику увагу приділяли кейпам. Це вбрання отримало шалену популярність, адже завдяки вільному крою можна приховати недоліки фігури, а стильні рукави допоможуть зробити навіть буденне вбрання елегантним.



Розкішний образ Меланії Трамп в кейпі / Getty Images

Сукні з анімалістичним принтом

Тваринні принти стали must have літа 2019 року. Однак замість вже звичних зміїних чи леопардових окрасів дизайнери запропонували красуням приміряти вбрання зі смужками зебри чи принтом корови. І, здавалось би, не кожна модниця наважиться на такий образ, однак тренд таки набув великої популярності.



Анімалістичні принти / Instagram/ @mango



Сукні з тваринним принтом / Пресслужба

Мода стрімко змінюється, а дизайнери пропонують все новіші фасони одягу. 2019 рік без заперечень увійде до фешн-історії як сміливий та досить неординарний! А з яким вбранням він асоціюватиметься вам – діліться у коментарях.