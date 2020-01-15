Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу

У 2020 році одяг з попередніх сезонів помітно перекочував, але в дещо інших варіаціях та фасонах. На стрітстайлах fashion-експерти та знаменитості, як і раніше, з’являються у жакетах з широкими плечима, одягають вбрання виключно з екологічних матеріалів, демонструють увесь можливий спектр брючних костюмів та демонструють нові інтерпретації одягу зі шкіри.

Минулого року на усіх світових Тижнях моди, дизайнери запропонували чимало свіжих та цікавих ідей. Завдяки невпинній індустрії моди, провідні фахівці показують свої колекції за декілька місяців до того, як вони потраплять в магазини, тож ми вже знаємо, які тенденції переважатимуть цього року.

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Насамперед, важливо знати, в які кольори забарвлювати свій гардероб. Інститут кольору Pantone склав список актуальної палітри кольрів, яку ви можете використовувати у своїх аутфітах.

Головний колір – класичний синій, який експерти називають вічним та елегантним у своїй простоті.



Max Mara осінь-зима 2019/2020

У 2020 році переважатимуть кольори, які тісно пов’язані з природою, спокоєм і комфортом. На думку спеціалістів інституту кольору, трендовими стануть різні відтінки зеленого та кольори океану. Також популярними будуть відтінки "металік". Експерти вивели у модні тренди відтінки коралового рожевого, помаранчевого, молочно-білого, бежевого і трав’янисто-болотного.

Модні тренди 2020 року

Екологічні матеріали

Екологічна мода щороку стає дедалі популярнішою. Людство поступово усвідомлює важливість та роль природи. Відчуваючи відповідальність, кожен з нас робить маленькі кроки, які направлені на захист навколишнього середовища.



Вбрання з еко-матеріалів з нової колекції H&M

При створенні колекцій, дизайнери використовують такі матеріали, як льон, бавовна, акрил, віскоза, мікрофібра та інші. Засновницею екомоди є британка Стелла МакКартні, яка з року в рік доводить, що для того, щоб бути модним, не потрібно жертвувати модними нормами.

Віднедавна від тваринних матеріалів відмовилася Вікторія Бекхем. Модний будинок Chanel більше не використовує шкіру. Долучилися до цієї акції такі бренди преміум-класу, як Giorgio Armani, Coach, Versace, Michael Kors, Gucci, Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren і Calvin Klein.

Жилети

В моду повернувся в’язаний жилет, і ми не можемо не радіти, адже таке вбрання не лише красиво виглядає, але й забезпечує тепло та комфорт. Fashion-експерти радять носити жилет поверх однотонних топів, блуз та навіть футболок. До того ж, такі жилети створюють дуже романтичний і жіночний образ.



Жилет з останньої колекції на Тижні моди

Жилети представлені у різних стилях, тож є можливість обрати той, який буде вам найбільше до вподоби. Без перебільшень, жилет – це універсальна знахідка, яка зможе надати буденному образу друге життя і заграти цікавими барвами.



Теплі жилети зіргіють вас у холодну пору

Брючний костюм

Брючний костюм для кожної з нас – не новинка. Втім у 2020 році він буде на шаленому піку популярності. Річ у тім, що у цьому році важливо почувати себе в одязі зручно та комфортно, а брючний костюм цьому ідеально сприяє. Ранкові клопоти перед шафою тепер зведуться до мінімуму.



Джіджі Хадід обожнює брючні костюми

Все, що вам потрібно – обрати фасон костюму, який можна вигуляти в офісі, з друзями, на вечірці, чи навіть на урочистій події. Безсумнівно, в такому одязі ви будете виглядати стильно, дорого, строго та красиво.



Лія Кебебе демонструє чудовий вибір костюму для світських заходів

Прозора тканина

Щоб урізноманітнити гардероб, дизайнери вирішили додати пікантності в образи, створивши одяг з прозорих тканин. Щоб не виглядати в таких речах вульгарно, fashion-експерти радять використовувати поверх прозорих топів речі грубої в’язки.



Приклад, як носити прозору тканину / valerakomarova

Дуже ніжно та жіночно виглядатимуть блузи з прозорої тканини з чіткими лініями, обрамлені бантом. Якщо все грамотно поєднати, то можна допустити кольорові вставки, аплікації та неяскраві прикраси, адже акцент треба ставити саме на блузу.

Принт polka dots

Принт polka dots, простіше кажучи, – це звичайний горошок на тканині. Назву таку він отримав на честь танцю, який був дуже популярним в США наприкінці XIX століття. Згодом ця назва стала звичною і для тих, хто професійно займався танцями, бо саме з принту в горошок на початку XX століття створювався одяг для танців.



Пальто Christian Dior

Такі люксові бренди, як Christian Dior, Marc Jacobs, Gucci представили нові колекції з культовим принтом. Такий принт є досить самодостатнім. Щоб його підкреслити, варто лише додати декілька лаконічних та мінімалістичних деталей. У 2020 році шукайте горошок на пальтах, сукнях та спідницях.

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Стьобаний одяг

Дизайнери завжди знаходять можливість урізноманітнити верхній одяг цікавими деталями. Практичне і затишне стьобане пальто повертається знову у моду. Fashion-експерти радять робити акцент на талії за допомогою поясу чи ременю. У нових колекціях безліч оригінальних ідей представили Balenciaga, Chanel, Moncler та інші.



Ви також можете обрати стьобану куртку чи жилет

Шкіра

Шкіри у 2020 році буде дуже багато. Навіть базова річ гардеробу – тренчкот, який, зазвичай, переважає у світлих відтінках – можемо побачити у шкіряному чорному виконанні. Саме такий тренч на початку весни буде дуже популярним.



Шкіряний тренч – тренд весни 2020

Якщо вам здається, що тенденція на шкіру розпочалася ще минулого сезону, і додавати нові шкіряні елементи гардеробу безглуздо, то ви помиляєтеся. Пік на шкіру лише розпочинається. Цей матеріал помітили майже у всіх колекціях іменитих брендів у найрізноманітніших варіаціях.

Щоб додати виразності аутфіту, можете сміливо використовувати різнокольорову шкіру. Однак зверніть увагу на кольори, які мають добре поєднуються між собою.



Кольорова шкіра гарно виділяється в образі

Сумки oversize

Максимальні сумки розміру XL – справжній мастхев 2020 року, враховуючи, що усі дизайнери, насамперед, при створенні колекцій звертали увагу на зручність та комфорт. А хіба сумка oversize може спричинити хоч якийсь дискомфорт?



Обирайте сумку будь-якого фасону

Наступний сезон представить такий діапазон практичних сумок, від яких ніхто відмовитися не зможе. Такий елемент гардеробу легко поєднати з буденними луками на роботу, адже під кросівки чи будь-яке інше легке взуття такий аксесуар підходить ідеально.

Ugly-светр

Так званий "бабусин светр" fashion-експерти називають одним із наймодніших у 2020 році. Стилісти рекомендують його носити з джинсами із завищеною талією, класичними штанами та шовковими спідницями. Такий светрик досить легко знайти у магазинах мас-маркету.



Ugly-светр на всі пори року

Усі фото – Vogue