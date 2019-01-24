Тренди дитячої літератури в 2019 році

Що і як будуть читати діти в наступному році? Для дітей покоління Альфа важливо не тільки що читати, а й як читати. Наразі способи читання є навіть важливішими за жанр чи тематику книги. Сучасні діти хочуть взаємодіяти з книгою, бути максимально зануреними у процес читання. Яким чином це може відбуватися?

Є різні моделі. Якщо йдеться про прикладні книжки, це модель "читаю -використовую", інтерактивні – "читаю-граю", візуальні – "читаю-роздивляюся", з аудіосупровідом – "читаю-слухаю", з доповненою чи віртуальною реальністю – "читаю-проживаю".

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Проаналізувавши, що і як хочуть читати діти, команда видавництва "Ранок" визначала 7 основних трендів дитячої літератури прийдешнього року.

Тренд 1. Прикладні книжки

Не тільки набувати знання, а й одразу ж застосовувати їх на практиці. Саме такий підхід до розвитку дитини, дає можливість максимально розкрити її талант. А у кожної дитини він безумовно є. Будуть з'являтися книги, які даватимуть дитині можливість спробувати себе у різних напрямках – від науковця до айтішника. У 2018 році ми вже мали подібний вдалий досвід, додавши до традиційних енциклопедій серії "Світ і його таємниці" зошити з наліпками для практикування нових знань.

Тренд 2. Інтерактивні книжки

Інтерактивні діти хочуть читати інтерактивні книжки. Їм потрібен wow-ефект, і у цих книгах він є. Віконечка відкриваються, коліщатка крутяться, малюнок проявляється… Наразі видавництва друкують такі книги для малечі, на черзі – дошкільнята та молодші школярі.

Тренд 3. Різножанровий young adult

Підлітки – аудиторія з особливими інтересами, яка потребує індивідуального підходу у підборі літератури. Донедавна young adult літературу оминали практично всі видавництва України, не вбачаючи потенціалу у цій ніші. Сьогодні підлітки абсолютно активні читачі, які потребують якісної літератури відповідно до своїх інтересів: соціальні мережі, віртуальна реальність, прийняття себе і оточуючих… Саме таким буде young adult у 2019 році.

Тренд 4. Різноформатні пізнавальні книги

Це вже не традиційні великоформатні енциклопедії, які ми звикли колекціонувати у домашніх бібліотеках. Це пізнавальні книги, які створюються, виходячи з бажань дитини: і щодо контенту, і щодо формату. Тому – енциклопедії-розкладайки, бо так веселіше; з наліпками, бо цікавіше; міні-енциклопедії, бо зручніше; у стилі інфографіки, бо зрозуміліше.

Тренд 5. Книги, які розкривають дітей як особистостей

Сучасні діти не бояться думати, відчувати, говорити. І нова література їх у цьому підтримує, вона спонукає дитину самовиражатися, а батьків – мислити не шаблонами і стереотипами, а відчувати свою дитину і її індивідуальність. Сучасні діти – це справжні генератори, вони будуватимуть новий світ і нове майбутнє. А книги допомагатимуть їм у цьому, розвиватимуть їх фантазію та креативність.

Тренд 6. Книги-картинки

Українські батьки нарешті готові сприймати книги-картинки як "повноцінні". Це книги, в яких ілюстрації так само важливі, як і текст (а, може, навіть важливіші). І це ті книги, які знайомлять дітей зі світом читання ще до того, як вони власне навчились читати. Бо саме через візуальну складову діти цього віку якнайкраще сприймають світ, у тому числі і світ книги. До речі, активно з’являтимуться і "книги-картинки" для старших читачів, а саме – комікси.

Тренд 7. Смішні книги

У книгах з’являтиметься все більше гумору. Сміх робить нас щасливішими, і книги роблять нас щасливішими. Тому тут ми просто вирішили зробити наших читачів вдівічі щасливішими і поєднали ці дві складові.