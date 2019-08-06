Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
Інфлюенсери та знаменитості у соціальних мережах, за якими стежать мільйони підписників, завжди мають слідкувати за своїм образом до дрібниць. Однією зі складових ідеального образу є доглянуті руки з акуратним манікюром. Які дизайни для нігтів обирають зірки Instagram на літо – дивіться у підбірці LifeStyle 24.
Будь-яка дівчина шукає стильні та трендові ідеї, щоб зробити красивий манікюр. Особливо у літній сезон найпопулярнішими є нюдові та яскраві відтінки. Звісно, усе залежить від смаку та стилю життя людини.
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Пропонуємо переглянути роботи американського салону краси Modern Pamper, який робить манікюр для інфлюенсерів в Instagram, серед яких – сімейство Кардашян-Дженнер та сестри Хадід. Пропонуємо переглянути підбірку ідей для манікюру, де редакція LifeStyle 24 зазначила, кому саме робили ці нігті та кількість підписників в Instagram у цієї людини.
Топ-10 ідей для манікюру на літо
Хлої Кардашян – 96, 9 мільйонів підписників
Ноа Сайрус – 5,1 мільйона підписників
Кендалл Дженнер – 114 мільйонів підписників
Белла Хадід – 25,3 мільйона підписників
Кайлі Дженнер – 142 мільйони підписників
Анастасія Караніколау (найкраща подруга Кайлі Дженнер) – 5,4 мільйонів підписників
Лорен Грей – 17,3 мільйона підписників
Кім Кардашян – 145 мільйонів підписників