Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Інфлюенсери та знаменитості у соціальних мережах, за якими стежать мільйони підписників, завжди мають слідкувати за своїм образом до дрібниць. Однією зі складових ідеального образу є доглянуті руки з акуратним манікюром. Які дизайни для нігтів обирають зірки Instagram на літо – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Будь-яка дівчина шукає стильні та трендові ідеї, щоб зробити красивий манікюр. Особливо у літній сезон найпопулярнішими є нюдові та яскраві відтінки. Звісно, усе залежить від смаку та стилю життя людини.

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Пропонуємо переглянути роботи американського салону краси Modern Pamper, який робить манікюр для інфлюенсерів в Instagram, серед яких – сімейство Кардашян-Дженнер та сестри Хадід. Пропонуємо переглянути підбірку ідей для манікюру, де редакція LifeStyle 24 зазначила, кому саме робили ці нігті та кількість підписників в Instagram у цієї людини.

Топ-10 ідей для манікюру на літо

Хлої Кардашян – 96, 9 мільйонів підписників

 

Ноа Сайрус – 5,1 мільйона підписників

 

Кендалл Дженнер – 114 мільйонів підписників

 

 

 

 

Белла Хадід – 25,3 мільйона підписників

 

Кайлі Дженнер – 142 мільйони підписників

 

Анастасія Караніколау (найкраща подруга Кайлі Дженнер) – 5,4 мільйонів підписників

 

Лорен Грей – 17,3 мільйона підписників

 

Кім Кардашян – 145 мільйонів підписників

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Краса Хлої Кардашян Кендалл Дженнер Кайлі Дженнер Манікюр
Джерело: LifeStyle 24
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