Тренди літа 2019: що ми будемо носити у новому сезоні

Дізнатися про те, що буде модним та трендовим уже зовсім скоро – завжди приємно та цікаво. Мода на речі із сезону в сезон змінюється просто кардинально. Відтак, аби ви були завжди в тренді, ми розповімо вам про речі, які влітку найбільше домінуватимуть.

Видовищні покази мод вже завершилися, тож час дізнатися, що для нас підготували дизайнери та які елементи одягу точно повинні бути в нашому гардеробі. Про найважливіші тренди літа LifeStyle 24 розповість дизайнер Ольга Гонтар.

Треди літа 2019

На що варто звертати увагу в літньому гардеробі перш за все?

Перш за все слід пам'ятати, що найважливіший тренд – це комфорт. Давно вийшло з моди з ніг до голови вдягатися у вузький одяг, або мучити себе надміру синтетичними тканинами. Речі, які ви носите, мають бути зручними для вас як із точки зору тіла, так і в психо-емоційному плані. Тож якщо якісь тренди вам не імпонують, не варто їх наслідувати, а якщо щось із того, що вийшло із моди приносить вам радість, носіть і будьте щасливі.

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Які речі цього літа будуть в тренді? Що точно стане хітом та об'єктом бажання кожної дівчини, яка не хоче відставати в моді?

Цього сезону модним буде вільний силует. Сукні і блузи, що залишилися із попередніх сезонів можна і дуже бажано носити не перетягуючи поясом. Актуальними стають шорти-велосипедки. Це обтислі шорти із еластичної тканини до середини стегна. Також все більше сердець підкорює одяг із накладними кишенями, і чим більші кишень, тим яскравішим буде ваш образ.



Вільний силует – тренд літа 2019 / Vogue Ukraine



Накладні кишені та велосипедки – тренд 2019 року / Vogue Ukraine

Які речі з сезону весна-літо 2018 варто викинути? Що точно не повернеться в моду найближчим часом?

Волохаті тапки більше не несуть жодної естетичної цінності. Замість них краще обрати сандалі, що значно зручніше та більш функціонально. Обтислі джинси теж повільно втрачають свою актуальність. Красивіше виглядатимуть вільні штани прямого крою або розширені донизу. Проте, якщо у вас залишилася пара улюблених, не кваптеся їх позбуватися, такі штани все ще добре виглядатимуть у поєднанні із сукнею вільного крою.



Що буде модним влітку / Соціальні мережі

Кроп-топи краще замінити на довші на 5-10 см футболки і майки, але знову ж таки, у поєднанні із розширеними донизу штанами можуть виглядати цілком непогано. Чого зовсім не слід робити, так це вдягати кроп-топ до обтислих джинсів. Слід пам’ятати про контраст форм: якщо вузький верх, обов’язково вдягнути вільний низ, і навпаки.

А що можна залишити в гардеробі з минулого сезону? Що не втратило своєї актуальності?

Об’ємні рукави, зібрані на зап’ясті, не перестають бути модними вже багато сезонів підряд. Влітку 2019-го сукні і блузи із легкої напівпрозорої тканини із об’ємними рукавами виглядатимуть елегантно і стильно. А об’ємні рукави, розширені донизу і не зібрані, додадуть свіжості і романтичності вашому образу. Також все ще у тренді різного роду зборки: на рукавах, грудях, спідниці.



Об'ємні рукави – тренд літа 2019 / Соціальні мережі

Які кольори переважатимуть в одязі?

Щодо кольорів, то актуальними будуть пастельні відтінки: блідо-рожевий, -блакитний, -жовтий та їхнє поєднання із сірим кольором. Не перестають бути модними білий та нюдові кольори. А якщо ви надаєте перевагу яскравим елементам гардеробу, тоді можна обирати речі коралового кольору. У верхньому одязі можна обирати світлий джинс, білий, пісочний або колір хакі.



Білий колір – тренд 2019 / Соціальні мережі

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Пастельний колір – тренд 2019 / Соціальні мережі

Які принти можна міксувати між собою?

Цього сезону дизайнери пропонують нам сміливо міксувати принти: темні і світлі, крупні та дрібні квіткові, квітковий і смужку, смужку і цятку. Все ще актуальні реалістичні квіткові візерунки. Проте із принтами треба поводитися обережно. Найважливіше тут – не переборщити і грамотно їх поєднувати. Якщо ви не впевнені у власних силах, краще надати перевагу одному принту або фактурі і підібрати до нього одяг локальних кольорів. Так ви ніколи не помилитеся.



Принт літо 2019 / Vogue Ukraine

Які аксесуари та деталі гардеробу будуть доповнювати кожен образ?

Хустки і шарфи, намотані на голову вдало доповнюватимуть образи. А от від шарфів на шиї краще відмовитися. Цього сезону модно відкривати шию і звільняти її від надміру тканин. Натомість сміливо можна підбирати масивні прикраси. Також слід надати перевагу легким сумкам із тканин, замість штивних шкіряних, адже літо – це час свободи і легкості.



Масивні сережки – тренд літа 2019 / Соціальні мережі