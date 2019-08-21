Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні

Завдяки індустрії моди, світові дизайнери показують колекції за кілька місяців до того, як вони стануть трендовими. Новий сезон буде елегантним та цікавим. Ми пильно слідкували за показами осінь-зима 2019-2020 весною, тож тепер знаємо, що ви будете носити цієї осені.

Важливо знати, в який колір забарвлювати свої образи цієї осені. Інститут кольору Pantone склав список актуальної палітри кольорів, яка буде присутня в гардеробі осінь-зима 2019-2020.

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Шоколадний, насичений смарагдовий та бургунді – це класичні відтінки осені, які завжди є присутні у нашому гардеробі. Палітру кольорів поповнили 4 відтінки оранджевого: персиковий, жовто-багряний, солодкий мигдаль та яскраво-помаранчевий.



Кольори осені 2019

Кольори, які вас точно не залишать осторонь та привертатимуть увагу – насичений червоний та рожевий. Два відтінки синього: голубий та галактичний синій, і, звісно, пастельний, безпрограшний, кремовий відтінок, який пасує майже всім. Створювати total look зараз дуже актуально лише одного пастельного відтінку.

Червоно-чорна клітинка

Клітинка в одязі не покидає уяву дизайнерів уже давно, і не дивно, адже цей принт вдосконалює наш образ, додає йому виразності та насиченості. Восени у фокус потрапляє червоно-чорна клітинка. Її називають клітинкою-буффало або принтом лісоруба.



Тренд осені 2019 – клітинка

Велика клітинка є повсякденним стилем, навіть неформальним, тож ідеально підійде до світлих та чорних джинсів. В такому поєднанні образ виглядатиме стильно і жіночно. Пам'ятайте, що клітинка – це не лише строгість, а й романтика.



Клітинка – тренд осені

Ідеально виглядатиме плаття в клітинку відтінку червоного вина чи стиглої вишні. Також до головної клітинки-буффало приєднується звичайна клітинка, яка ще досі залишається трендовою.



Клітинка не виходить з моди

Сімдесяті

Мода на минуле не зникає ніколи. Увесь спектр одягу циклічно повторюється, кожного разу постаючи перед нами в новому виконанні з додаванням характерної родзинки, яка притаманна сьогоднішній стилістиці. Новий сезон поповниться принтом аргайл – візерунком із ромбів.



Трендовий принт осені 2019 – аргайл

Восени з 70-х років ми можемо почерпнути буржуазність, яку представили Celine, або ж ідеальні вбрання з диско. Щодо прогулянок осінніми парками, обирайте лук, який наділить вас спокоєм та затишком.



Тренд осені – вбрання із серії диско

Колір лайму

Неоновий колір увірвався на модні подіуми ще рік тому і досі не припиняє виходити з моди. Восени особливо буде багато кольору лайму. Це можуть бути гольфи, светри, брючні костюми, плаття та навіть пальта.



Тренд осені 2019 – колір лайму

Модний колір пропонують одягати Balenciaga, Nina Ricci і Issey Miyake. Колір лайму чудово підійде з насичено синім, чорним кольорами.

Чорна шкіра

Шкіра стане чудовим елементом прояву бунтарських сплесків для тих, хто любить виділятися з маси. Любителі стилю гранж можуть сміливо придивлятися в магазинах до шкіряних плащів, жакетів, штанів та плать.



Чорна шкіра – безпрограшний варіант

Широкі плечі

Силует перевернутого трикутника, мабуть, зможе приміряти не кожен , адже це доволі сміливий тренд. Нова мода на широкі плечі нагадує нам мамині піджаки, які виглядали в наших очах дещо кострубато.



Широкі плечі – тренд осені

Проте, мода не стоїть на місці, і як ми знаємо, вона завжди циклічна, тож тепер настав наш час приміряти жакет з маминого плеча. На худеньких дівчатах він виглядатиме досить привабливо та стильно.



Жакет з широкими плечима – тренд осені

Бежевий total look

Насамперед, будь-який total look – це красиво, а коли він нюдового відтінку – це вдвічі красивіше. Коли за вікном зелень ховається за багряними та оранжевими відтінками, душа загортує у крафтовий папір літні спагади – нічого кращого і не придумаєш, окрім кремового тренчу, пастельного брючного костюму чи куртки кольору верблюжого хутра.



Бежевий total look – мастхев цієї осені

До речі, total look може складатися також з усіх відтінків коричневого. Монохромні образи зараз саме на піку своєї популярності, тож обирайте те, що вам близьке до душі.



Коричневий total look додасть вам вишуканості

Чорне і біле

Класичне поєднання білого та чорного ніколи не вийде з моди. Тож зверніть увагу на мінімалістичні речі. Ідеально поєднуються білі сорочки з об'ємними рукавами і чорні класичні штани.



Поєднуйте чорне і біле

Продовжується мода на ренесансні об'ємні білосніжні сорочки, рукави-буффало і волани. Їх можна доповнити чорними корсетами, цікавими поясами і басками.



Об'ємні сорочки додадуть вам вишуканості та елегантності

Анімалістичний принт

Мастхев осені – принт зебри. Замість звичних нам зміїних та леопардових принтів, на заміну прийшли анімалістичні полоски зебри. Принт доречний буде на спідницях, штанах, взутті, головному уборі і навіть пальті.



Принт зебри поповнить наш гардероб цієї осені

Об'ємні вінтажні тренчі

Тренчі не мають терміну придатності, їхня затребуваність не згасає, а навпаки, кожного разу лише зростає. Тепер тренчі обійняли топову позицію осінніх вітрин в магазинах, тож можна обійтися не лише класичним відтінком, а будь-якою палітрою, яка вам лежить до серця.



Тренч восени може бути навіть яскравого кольору

Аби виділитися з натовпу своїм модним луком, осінь пропонує зустрічати її у вінтажних об'ємних тренчах з цікавими деталями, конструйовані додатковими кишенями, із туго затягнутим поясом на талії. Варіантів є безліч, важливо лише обрати той, у якому вам буде комфортно.



Вінтажні тренчі завжди виглядають оригінально