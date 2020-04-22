Тренди взуття 2020: модна добірка від Насті Каменських

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, активно проводить вдома свій карантин. Співачка вже встигла поділитися з підписниками корисною добіркою фільмів, книг, показала домашнє тренування та дала поради, як боротися з лінню. Тепер артистка вирішила розповісти про трендове взуття.

Навіть попри те, що увесь свій час ми проводимо вдома на карантині, надія на те, що він таки завершиться є. Тож, аби заздалегідь бути в курсі усіх модних тенденцій, Настя Каменських опублікувала в інстаграмі власну добірку трендового взуття, яке можна поєднувати з будь-яким одягом.

До теми Настя Каменських поділилася ефективними вправами для сідниць: відео

Співачка опублікувала відео, на якому показує усю свою колекцію взуття. На ньому фанати мають змогу побачити величезну кількість пар взуття: чоботи, туфлі, босоніжки, кросівки та кеди.

Для тих, хто як і я, обожнює взуття, і міг би дати фору Керрі Бредшоу в плані стилю, я підготувала тренди взуття 2020,

– написала Каменських.

Тренди взуття 2020 від NK

Білі кросівки

Класичні лодочки чорного кольору

Чорні черевики з товстою підошвою

Чорні мінімалістичні босоніжки на каблуці Stuart Weitzman

Універсальні сандалі на низькому ходу.



Трендове взуття – квадратний носок



Трендове взуття – яскраві кросівки



Трендове взуття – босоніжки гладіатори



Трендове взуття – платформа