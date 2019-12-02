Тренди зими 2019-2020: що ми будемо носити у новому сезоні

Світова індустрія моди настільки швидко рухається вперед, що здається, ніби зараз модне все, що потрапляє в наше око. Ми розібралися в тому, що представляли у своїх колекціях імениті дизайнери, тож знаємо, що ви будете носити цієї зими.

Переважатимуть взимку пастельні, ніжні кольори. Звертайте увагу при покупці на світлий одяг, адже молочні відтінки будуть на піку популярності.

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Трендові відтінки зими 2019-2020 за версією PANTONE



Відтінок "Горлиця"



Відтінок "Ванільний крем"



Відтінок "Персиковий крем"

Тенденції змінюються кожного місяця, тож що саме одягати цієї зими – вибирати лише вам. Найважливіша умова купівлі будь-якого вбрання – вам має річ дуже подобатися і в ній ви повинні відчувати себе легко та невимушено.

Шуба Teddy/еко-шуба

Шуба Teddy знову повертається в моду, але з ще більшими обертами. Тепер її можна придбати у будь-якому кольорі та довжини. Овеча шубка вважається найтрендовішою річчю в зимовому гардеробі. Ідеально доповнять такий верхній одяг шапка бінні та масивне взуття.

Шуба Teddy – чудовий зимовий варіант

Екошуба цього року стала трендовим елементом гардеробу, адже модна індустрія поступово починає відмовлятися від використання натурального хутра. Як носити цей зимовий верхній одяг, чудово показують гості модних показів та вітчизняні інфлюенсери.

Екошубу виготовляють з овечої шерсті, акрилу чи полістеру. Світові дизайнери представили різнокольорові шуби, тож у мас-маркетах тепер також можна знайти такі речі різних кольорів, фасонів та моделей.



Еко-шуба зігріє у холодну пору

Дублянка

На заміну нудним пуховикам увірвався дійсно гідний тренд – дублянки. Ця річ здатна підкреслити фігуру та зробити образ більш виразнішим. Якісна дублянка завжди врятує від сильного вітру, тож холод і мороз вам не будуть страшні.



Дублянка – стильний елемент гардеробу

Попри те, що ця річ тепла, вона ще й дуже стильна. З дублянкою можна комбінувати як і елементи повсякденного гардеробу, так і вечірні плаття зі взуттям на високих підборах.

Черевики Dr. Martens

Про масивні черевики ми розповідали восени, а тепер їх варто придбати у більш теплому, зимовому варіанті. Взуття є досить нехарактерним і небанальним серед усіх, які були представлені взимку. Здавалось, такі чоловічі масивні вироби аж ніяк не підійдуть тендітним і ніжним дівчатам, втім, якщо їх правильно скомбінувати – ефект виходить вражаючим.



Біле взуття користується особливою популярністю

Носити таке взуття ви можете з простими джинсами skinny, щоб повністю показати взуття. Попри свою масивність, черевики Dr. Martens прекрасно поєднаються з платтями і додадуть ще більшої ефектності та бунтарності.

Лаковий пуховик

Блискучі структури пуховиків, які мають здатність відсвічуватися, стали ще одним трендом зими 2019-2020 року. Серед найпопулярніших кольорів – металік та чорний, хоча палітра кольорів досить велика.



Ельза Госк демонструє, як носити лаковий пуховик

Щоб підкреслити силует верхнього одягу, можна зав’язати його на талії спеціальним ременем. Тепер пуховик став не лише незамінним елементом гардеробу взимку, але й вершиною Олімпу, своєрідним, найголовнішим елементом гардеробу, завдяки якому базується увесь цілісний образ.



З таким пуховиком ваш образ кожного дня буде цікавим

Чорна шкіра

Деякі речі не виходять з трендів декілька сезонів. Яскравим прикладом цього є шкіра. Придбати стильні вироби можна в будь-яких варіантах. Це можуть бути шкіряні костюми, шкіряні шорти, штани чи спідниці.



Чорна шкіра – незмінний елемент streetstyle-образу

У тенденції знову входить мода на суцільний total black, втім такий образ можна розбавити однією кольоровою річчю. Ймовірно, такий акцент додасть ще більше виразності образу.

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Трикотажні костюми

Холодна зима диктує свої правила, тож теплий трикотажний костюм – мастхев для мінусової температури. Ця річ є досить теплою і зручною, а ще приємною до тіла. Трикотажні костюми – це найкраща інвестиція в холодну пору року, адже вони ідеально впишуться в образ на роботу і на посиденьки з друзями за чашкою теплого какао. Найтрендовіші кольори – кавовий, молочний та білий.



Трикотажний костюм зігріє вас у теплу пору

Сорочка в клітинку

Щільна сорочка в клітинку дуже швидко завоювала любов у шанувальників зручного вбрання. Окрім звичайного для нас фасону, тепер можна обрати більш теплий варіант. Якщо вам трішки набридли в’язані светри, то сорочка стане ідеальним варіантом для того, щоб розбавити гардероб. Одягати її можна під майку, футболку чи навіть плаття.



Тепла сорочка врятує вас від холоду

Білі джинси

Якщо раніше білі штани чи джинси ми носили лише влітку, то цього року у світі моди відбувся певний ребрендинг. Тепер білі штани у парі з білим взуттям та білим верхнім одягом виглядають дуже стильно та ефектно. Дизайнери представили різноманітну палітру білого: від яскраво вираженого кокосу до холодного відтінку снігу.



Білі джинси – тренд зими 2019/2020

Кардигани

Якщо раніше простий кардиган можна було знайти в гардеробі кожної дівчини, то зараз вони трішки видозмінились і неструктуровані кардигани варто заховати подалі. Слід звернути увагу на кардигани грубої в’язки, з масивними ґудзиками, розміром oversize та V-образним вирізом. Такий светр виглядає дуже стильно та цікаво.



Трендовий кардиган 2019-2020

Кардиган можна комбінувати з вололазками, футболками, платтями або ж одягати навіть на голе тіло.



Стильний кардиган на зиму

Плаття-джемпер

Зима – не привід ховати свої красиві ноги у колготи та штани. Плаття-джемпери інтенсивно демонстрували гості модних показів. Зверніть увагу на розмір oversize, і не забувайте, що навіть зі збільшеним на декілька розмірів светром можна виглядати стильно та жіночно.



Плаття підходить для будніх та вихідних днів